Els cònsols prioritzen els punts de consens per a entrar a tràmit els canvis de la Llei del sòl el més aviat possible

Les cònsols d’Ordino i la Massana, Maria del Mar Coma i Eva Sansa, han estat, avui dimarts, portaveus de la reunió mensual dels set comuns, en una compareixença on s’han destacat els principals temes tractats. Les mandatàries s’han mostrat satisfetes del treball fet aquests darrers mesos entre tots, per sobre dels colors polítics, amb la intenció de controlar el creixement urbanístic. “Hem aconseguit pràcticament el 95% de consens no només entre tots els comuns sinó amb el text presentat a Govern i al Consell general”, ha reconegut la cònsol d’Ordino que presidia avui la reunió.
La cònsol de la Massana ha reiterat el mèrit d’anar a buscar els punts d’acord de manera prioritària, per no haver de demorar més l’entrada a tràmit parlamentari de la modificació de la LGOTU. “El debat és ampli en alguns dels punts però volem entrar aquestes modificacions tan aviat com ens sigui possible”, ha destacat Sansa. Com a punts compartits ha citat les quotes, una eina a la que podrà acollir-se qui ho trobi oportú, o eliminar el silenci positiu per a evitar males interpretacions. A la taula de cònsols, seguirà el debat en altres aspectes que necessitin un debat més profund com el creixement al voltant dels nuclis urbans.
Com a compareixences rellevants avui, la ministra de Cultura, Mònica Bonell ha proposat la col·laboració dels comuns per a la creació d’un nou premi literari que tingui el reconeixement del sector editorial i doni més projecció internacional als premiats del certamen. Coma ha explicat que es pretén incrementar la dotació que permetria donar més recorregut a les obres, per exemple amb les traduccions. “Es vol aconseguir un model de concurs més integrador i assegurar la seva continuïtat”, ha traslladat Coma.
Quant als acords presos, els comuns traslladaran a Ordenament territorial la possibilitat que el COEX assumeixi la neteja de la via pública, en cas de vessament per accident o casuístiques similars, una tasca que fins ara assumia el Cos de Bombers i ha deixat de fer-ho.