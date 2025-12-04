Mobilitat preveu l’entrada de 58.000 vehicles durant el pont de la Puríssima

L’arribada de l’hivern i la neu marca l’època en què es registra una major afluència de vehicles al país, una temporada que donarà el tret de sortida aquest cap de setmana amb el pont de la Puríssima. Per aquest motiu l’Àrea de Mobilitat ha treballat, juntament amb la resta de cossos especials del país, diversos dispositius preventius de trànsit de cara als mesos d’hivern, des del desembre fins al mes de març. Aquests treballs tècnics permeten afavorir la fluïdesa del trànsit i informar de forma prèvia a tota la població de les possibles incidències de trànsit i de les previsions de nevades, així com coordinar tots els efectius disponibles i garantir la seguretat viària tant per als residents com per als visitants.
Així, tal com ha explicat el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, malgrat que durant tota la temporada hivernal es preveu una intensitat del trànsit, hi ha previstos dispositius especials coincidint amb festivitats importants: pont de la Puríssima (del 5 al 8 de desembre), Nadal (del 19 de desembre al 6 de gener), i Setmana Santa (de l’1 d’abril al 6 d’abril).
Durant els dies de previsió de més afluència s’habilitarà el doble carril en direcció nord a l’avinguda Francesc Cairat (Sant Julià de Lòria). El dispositiu es muntarà principalment els dissabtes i dies amb més intensitat de trànsit d’entrada. A més, també s’habilitarà el doble carril en direcció sud entre les rotondes de la Comella i de la Margineda les tardes de dilluns a divendres, els diumenges i dies d’alta afluència. Per últim, s’implementarà el doble carril a la frontera hispanoandorrana, amb la coordinació de la Policia d’Andorra, la Policia Nacional espanyola, la Guardia Civil i els Mossos d’Esquadra.
Entrant al detall, el primer gran dispositiu especial que es muntarà serà aquest cap de setmana, entre el divendres 5 i el dilluns 8 de desembre, amb previsió d’una elevada afluència amb motiu del pont de la Puríssima. Mobilitat preveu que 58.000 vehicles es mobilitzin durant aquest període (la previsió assenyala l’entrada de 42.000 vehicles per la frontera amb Espanya i 16.000 per la frontera amb França). Segons les estimacions, els dies amb una major afluència seran els dies 5 i 6 de desembre, amb puntes diàries per sobre dels 15.000 vehicles.
Pel que fa al període de Nadal (del 19 de desembre al 6 de gener) es preveu que 251.600 vehicles es mobilitzin en les principals vies d’accés al país (165.800 per la frontera del Riu Runer i 73.000 per la frontera del Baladrà). Segons les estimacions, els dies amb una major afluència seran el 26, 27 i 28 de desembre, amb puntes per sobre dels 16.000 vehicles diaris.
Finalment, per al dispositiu de Setmana Santa, malgrat que encara falten molts mesos i la previsió pot variar, s’espera l’entrada de 66.000 vehicles i que els dies amb major afluència siguin els dies 2 i 3 d’abril.
Consells pràctics
D’aquesta mateixa manera, Dani Boneta ha insistit en la importància de planificar el viatge amb antelació, per tal d’evitar les franges horàries de màxima afluència, i utilitzar el transport públic i mobilitat activa en moments de molta afluència i/o quan hi hagi nevades. A més, també ha recordat que es pot consultar en temps real l’estat del trànsit a través dels canals oficials de Mobilitat: xarxes socials, mobilitat.ad, App Mobilitat i cròniques radiofòniques per Ràdio Nacional d’Andorra – RNA (94.2FM).
El Centre Nacional del Trànsit (CENATRA) està operatiu les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i s’hi pot contactar al telèfon 1802 1802 per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb la circulació.