La Seu té organitzades una vintena d’activitats per La Marató de 3Cat

Un any més, la Seu d’Urgell es torna a sumar a La Marató de 3Cat amb la celebració d’una vintena d’activitats populars que s’hi portaran a terme per a recollir donatius per a aquesta causa solidària. Aquestes activitats estan organitzades pel teixit associatiu del municipi i compten amb el suport de l’Ajuntament urgellenc.
El regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, agraeix a totes aquelles entitats, institucions i associacions que s’involucren i participen en aquesta edició i anima i encoratja a la participació i donació massiva de la gent de la Seu per aquesta edició de la Marató.
La 34a edició de La Marató, sota el lema ‘Detectem-ho. Arreglem-ho’, es dedicarà a la divulgació i l’impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. La Marató 2025, que tindrà lloc el diumenge, 14 de desembre, mobilitzarà la societat catalana per una malaltia que té un profund impacte social i que encara planteja molts reptes en la recerca, un sector punter del país en l’àmbit internacional.
Programa d’activitats de La Marató 3CAT
DIJOUS 11 DE DESEMBRE
Tarda d’activitats esportives dirigides.
Centre Esportiu Esquitx
Donatiu de 5€ per inscripció.
DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
19.00h Xerrada divulgativa sobre el càncer, a càrrec del personal sanitari especialitzat.
Biblioteca Sant Agustí
DISSABTE 13 DE DESEMBRE
De 10.30 a 13 h.
Activitat lúdica i esportiva Golf Indoor.
Pista polivalent zona esportiva municipal
Organitza: Consell Esportiu de l’Alt Urgell
Durant tot el matí:
- Cercavila i ballada de gegants i grallers: Associació de Geganters de la Seu d’Urgell. Mercat i carrers de la ciutat.
- Masterclass BodyCombat, BodyAttack i Cycling
Carrer Regència d’Urgell
Organitza: Urban Sport, Padel Club & Fitness
DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
- 9.00 h Campionat de petanca.
Pistes municipals de Petanca
Organitza: Club de Petanca La Seu.
De les 10h a les 14h a la Plaça Joan Sansa:
- Venda de joguines i de jocs: AMPA la Salle
- Parada solidària: Associació contra el Càncer
- Apadrina una “carretilla”: Associació de Diables de la Seu d’Urgell
- Puja al cotxe de la Policia Municipal
- Observació solar: Agrupació Astronòmica de la Seu d’Urgell (AASU)
- Venda de productes típics del Marroc: Comunitat Musulmana
- Calderada solidària. A partir de les 13h. Venda de tiquets el mateix matí a partir de les 10h, hi haurà taules per a poder menjar, i també per a endur (cal portar recipient). Preu de la ració: 5€. A càrrec de la Confraria de Sant Antoni Abat.
- Parada solidària de venda de productes. A càrrec de l’Associació de Dones i Confraresses de l’Alt Urgell i de l’Associació Urgellenca de Dones.
- De les 12.30h a les 14h. Ballada de Sardanes (cd): Amics de la Sardana
- Caminada solidària. Un pas endavant cap a l’esperança, la recerca i la salut de tothom. Al finalitzar hi haurà coca i xocolata. Fundació Sant Hospital i Comissió d’activitats extra assistencials (CAE).
- 17.00h Quinto popular.
Sala Sant Domènec.
Organitza: Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses.
Altres activitats pro La Marató
A més a més d’aquest extens programa d’activitats, a la Seu tindrà lloc del 8 al 21 de desembre, a la Biblioteca Sant Agustí, una mostra de llibres sobre els diferents aspectes del càncer.
Per la seva part, a l’Esplai de la Gent Gran tindrà lloc una venda d’obres fetes pel taller de pintura i dibuix d’aquesta entitat (donació solidària).
També fins el 14 de desembre, al Bar Dandy hi haurà una urna solidària per a recollir donacions en pro de La Marató.
I s’ha de recordar que el passat dia 29 de novembre, la Seu Futbol Club va aportar a La Marató la recaptació del partit d’aquella jornada.
Organitzat per:
- AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
- BIBLIOTECA SSANT AGUATÍ
- ESPLAI DE LA GENT GRAN
- ASSOCIACIÓ URGELLENCA DE DONES
- ASSOCIACIÓ DE DONES I CONFRARESSES DE L’ALT URGELL
- AMPA LA SALLE
- CLUB PETANCA LA SEU
- POLICIA MUNICIPAL
- ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
- ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE LA SEU D’ URGELL
- ASSOCIACIÓ DE DIABLES DE LA SEU D’URGELL
- AMICS DE LA SARDANA
- AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA DE LA SEU D’URGELL (AASU)
- CENTRE ESPORTIU ESQUITX
- BAR DANDY
- COMUNITAT MUSULMANA
- CONFRARIA DE SANT ANTONI ABAT
- URBAN SPORT LA SEU, PADEL CLUB & FITNESS
- LA SEU FUTBOL CLUB
- FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU
- COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRA ASSISTENCIALS (CAE)
Amb la col·laboració de:
-GOPRINTERS. CARLIN LA SEU
-RÀDIO SEU
-CREU ROJA
-ESTABLIMENTS I EMPRESES DE LA SEU D’URGELL
-MANCOMUNITAT D’ESCOMBRARIES DE L’URGELLET
-INTEGRA PIRINEUS