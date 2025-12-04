Albert Villaró desgrana el pariatge, el document més transcendent de la història d’Andorra

El vestíbul del Consell General ha acollit, aquest dimecres al vespre, la conferència “Del pariatge a l’arbitratge: la natura del document més transcendent de la història d’Andorra“, a càrrec del coordinador d’història d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), Albert Villaró, i que ha estat organitzada amb la col·laboració del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA).
Villaró ha desgranat -acompanyat de la secretària general del TAPA, Pilar Escaler– la natura diplomàtica del document i ha incidit en el fet que un pariatge, de fet, és una sentència arbitral fruit d’una negociació i que les parts en litigi han d’acceptar. De fet, ha detallat que entre les disposicions del pariatge hi ha les tres clàusules que afecten Andorra i que, de facto, creen la cosenyoria del territori.
Durant l’exposició, que s’ha allargat durant una hora, l’historiador de l’AR+I ha contextualitzat en quin moment se signa el pariatge, que es resol l’any 1278, suposant el final de gairebé un segle de violència entre els Castellbò Foix i l’Església d’Urgell. Un altre dels punts rellevants de la conferència ha estat l’evolució del pariatge, sobretot pel que fa al nom que rebia, a mesura que s’anaven fent còpies, ja que cada copista el reanomenava d’una manera diferent. En aquest sentit, també ha ressaltat algunes de les tècniques que s’empraven per a demostrar la veracitat de la còpia, com ara el sistema de carta partida, una tècnica quirogràfica que deixava les lletres partides per la meitat en cadascuna de les parts del pergamí.