Mitologia i cinema connectats als Pirineus: El Tabaca Film Fest anuncia la selecció oficial de la segona edició

La segona edició del Tabaca Film Fest – Lo Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus ha seleccionat 7 curts com a candidats al premi Biterna (dedicat a obres inspirades en la mitologia pirinenca), 13 obres internacionals per al nou premi Gea i 29 produccions estatals que opten als premis Tabaca. Les obres es projectaran al llarg de vuit sessions de cinema que combinaran orígens, gèneres i formats (ﬁcció, documental, animació, videodansa). La majoria de peces són en català i castellà; la resta -en eusquera, gallec, francès, anglès, italià, alemany, polonès, gaèlic, persa i xinès- s’oferiran amb subtítols.
El mite com a ﬁl conductor
La característica que diferencia el Tabaca Film Fest d’altres festivals és l’exploració del mite en clau cinematogràﬁca i posant en relació l’imaginari popular i la creació audiovisual. És una proposta pionera i innovadora: abans de la seva creació no existia cap certamen audiovisual amb aquest enfocament.
Els curtmetratges seleccionats formen un mosaic heterogeni d’obres en què el component mitològic pot aparèixer de forma explícita o manifestar-se en referències simbòliques que evoquen tradicions, rituals i arquetips universals. Hi ha obres premiades i destacades en altres festivals, treballs de directores i directors consagrats i també veus emergents molt prometedores, així com intèrprets que el públic reconeixerà fàcilment.
Fora de concurs, es projectaran dos curts molt especials. “Tótem Loba”, de Verónica Echegui, premiat amb un Goya al millor curtmetratge el 2022, serà un petit homenatge a l’artista, i “La Ciutat Enfonsada”, creat per la cooperativa de treball Alba Jussà, de Tremp.
Vuit sessions de cinema i presència de cineastes
Seguint la fórmula estrenada en la primera edició, totes les activitats del festival tenen noms amb ressonàncies mitològiques. Les vuit sessions de cinema s’han batejat com a Eos, Ra, Molsosa, Epona, Lop, Hebe, Iara i Pegàs, — aquesta última pensada per al públic familiar. Cada sessió inclourà entre 5 i 8 curtmetratges.
El festival també ha anunciat la participació de creadors destacats, com el cineasta andorrà, Marc Camardons (Per bruixa i metzinera, seleccionat al festival de Cannes), i Eloi Aymerich, director audiovisual que aviat rodarà el curtmetratge Flor del Cel als Pirineus. La mateixa setmana del festival es donaran a conèixer els directors, directores i intèrprets que presentaran els seus ﬁlms seleccionats.
Doble jurat i gala amb sorpreses
La gala de lliurament de premis se celebrarà el 13 de setembre. S’hi anunciaran els guanyadors dels premis Gea, Biterna i Tabaca, atorgats per un doble jurat: un de format per Pau Freixas (director i productor) i Nausicaa Bonnín i Clàudia Riera (actrius); i l’altre, del territori, amb Ivet Eroles (escriptora), Eduard Muntada (actor i director) i Jordi Abella (antropòleg). També es lliurarà el Premi del Públic i s’anunciarà l’assignació de la Beca Farrera per a la creació de guions, impulsada amb el centre d’Art i Natura Can de Farrera. A més, l’organització desvetllarà un guardó sorpresa que es mantindrà en secret ﬁns a la gala. L’acte serà conduït per l’Esperanceta de Casa Gassia, personatge molt estimat al Pallars.
Festival amb presència andorrana
- A la llista de curts seleccionats, dos dels set curts finalistes que opten al Premi Biterna són andorrans: El mal donat i La dama blanca.
- Un dels membres del jurat del Tabaca Film Fest és l’actriu del Principat, Clàudia Riera, que serà present al festival.
- Entre els convidats especials al festival hi ha el cineasta andorrà Marc Camardons (Per bruixa i metzinera, seleccionat al festival de Cannes).
Organització i suports
El festival està organitzat per l’Associació Gat Negre i dirigit per Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel, professionals del cinema i del món audiovisual, amb la col·laboració de l’Ajuntament del Baix Pallars i del Museu de Gerri de la Sal. També té el suport de l’IDAPA, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Ctretze, Roc Roi, l’Hotel Pessets i la Fundació “la Caixa”, entre altres entitats i establiments del Pirineu.
Tota la informació del Tabaca Film Fest, AQUÍ!