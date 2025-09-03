Darrer taller de les Nits d’estiu a l’MCTA, amb les places exhaurides

Aquest dijous, 4 de setembre, tindrà lloc “De la tela al cistell. Creacions florals al Museu Carmen Thyssen”, l’última activitat de la programació de les Nits d’Estiu als Museus a càrrec de l’estudi floral Flywels. Durant l’activitat, els participants podran gaudir d’un taller que els permetrà elaborar la seva pròpia composició de flors inspirada en l’obra pictòrica ‘Cistella de flors’, del pintor francès Jean-Baptiste Monnoyer.
Val a dir que per a aquesta darrera activitat estiuenca, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) ha informat que les places ja s’han exhaurit, demostrant, així, el gran interès que hi ha hagut per a poder participar en l’esmentat taller.