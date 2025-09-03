Commemoració dels 35 anys de relació amb la UE amb conferències i activitats familiars

Amb motiu de la commemoració dels 35 anys de l’establiment de relacions entre Andorra i la Unió Europea a través de l’Acord comercial de 1990, la secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE organitza dues jornades obertes a la ciutadania els dies 16 i 20 de setembre sota el lema Andorra ArrEU. L’objectiu d’aquestes activitats és apropar a tothom, de manera participativa i entretinguda, el recorregut compartit amb la Unió Europea i el paper que té Andorra dins el projecte europeu.
La primera jornada tindrà lloc el dimarts, 16 de setembre, de 16.30 h a 20.30 hores, a l’Hotel Starc d’Andorra la Vella, i reunirà experts nacionals i internacionals de l’àmbit institucional i empresarial per a analitzar el passat, el present i el futur de les relacions entre Andorra i la Unió Europea. L’esdeveniment inclourà ponències sobre els aspectes fonamentals que han marcat aquesta trajectòria des de la signatura de l’Acord comercial de 1990, i permetrà analitzar amb detall els reptes actuals en el marc del procés d’associació.
La jornada s’encetarà amb una primera taula rodona titulada “Andorra i Europa: 35 anys de relació” que comptarà amb les intervencions de l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, i l’exsecretari general adjunt de l’Associació Europea de Lliure Começ (AELC/EFTA), Georges Bau.
La segona taula rodona tractarà els reptes i les perspectives de l’acord comercial del 1990 i comptarà amb la participació de la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo; un membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Àngel Armengol; el CEO de Cellab, Àlex Marfany, i el director general d’ACTINN, Ignasi Martín.
Tancarà la jornada la conferència titulada “Evolució del mercat interior de la UE i les relacions econòmiques amb els països de la perifèria europea: riscos i oportunitats“, que anirà a càrrec de l’exsecretari general de l’Associació Europea de Lliure Começ (AELC/EFTA) i exdirector d’Afers Europeus del Govern suís, Henri Gétaz.
Jornada per a les famílies, el dissabte dia 20
La segona activitat, adreçada a les famílies, se celebrarà el dissabte, 20 de setembre, entre les 11 i les 18 hores, al Parc Central d’Andorra la Vella. Es tracta d’una diada festiva i divulgativa, oberta a tota la població, que inclourà activitats infantils de gran format com el Joc Andorra ArrEU, un trencaclosques gegant i una animació teatralitzada que reviurà, en clau lúdica, els primers anys del diàleg entre Andorra i les institucions europees. A més, es podrà visitar el circuit expositiu “Temps endins”, format per panells que recorren la història recent de les relacions bilaterals entre Andorra i la Unió Europea.
Finalment, i com a part de la commemoració, aquesta tardor es col·locaran davant de Govern uns plafons informatius sobre els diferents acords assolits entre Andorra i la Unió Europea al llarg d’aquests 35 anys.