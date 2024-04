Martí Lladós publica el llibre i radionovel·la ‘L’honesta mentida’

Coberta del llibre “L’honesta mentida”

L’urgellenc Martí Lladós publica aquest Sant Jordi la seva primera novel·la, L’honesta mentida, una obra de ficció que no només és un llibre sinó que també se n’estrena simultàniament la seva versió en radionovel·la, enregistrada i emesa per RàdioSeu. D’aquesta producció sonora, que ha anat a càrrec de l’autor mateix, se’n podrà escoltar el primer capítol al 107.2 FM i a www.radioseu.cat tot coincidint amb la diada, aquest dimarts a la tarda (18.15 hores), i els tres capítols restants s’emetran els tres dimarts següents (30 d’abril i 7 i 14 de maig) a la mateixa hora.

Martí Lladós va començar a idear aquest llibre ara fa tres anys, una època en què tal com assenyala “la salut mental de molts adolescents va quedar força tocada”. Ell mateix va patir una depressió i ara explica com va començar “a veure el món d’una altra forma”. Això el va fer decidir a començar a escriure un diari personal, però no per a deixar-hi constància de les seves vivències si no per a “parlar a través d’uns altres ulls” per a poder evadir-se de la realitat d’aquell moment.

Així, el protagonista de la novel·la és John Scott, un jove fugitiu que viu en una societat governada per la intel·ligència artificial i les xarxes d’internet, on “absolutament tothom qui hi viu és molt addicte a la tecnologia, a les pantalles i a les xarxes socials, des de les quals es manipula tota la població i són tan addictes que són en una dictadura i no se n’adonen”. En John decideix unir-se a un col·lectiu que vol allunyar-se de tot aquest entorn “fins al punt que decideixen rebel·lar-se per a alliberar la societat, però hi ha un grup de persones que no els interessa i llavors van a per ells”, detalla. Això els porta a un exili en el qual, però, se’ls acaben les provisions i han de buscar oportunitats fora de la colònia per a poder subsistir. I tot plegat els genera, hi afegeix, “dilemes morals sobre el sentit de la vida, la concepció del bé i el mal, el sentiment de pàtria, la metafísica o la concepció de la realitat”.

Amb tots aquests elements, doncs, L’honesta mentida és un relat de ficció, però amb moltes referències que interpel·len envers la realitat actual de la societat, atès que en part són fruit de l’experiència personal de l’autor. En una entrevista a RàdioSeu, Martí Lladós es mostra “molt content” del resultat del llibre perquè, tot i que després de llegir-la encara hi milloraria alguns paràgrafs, reflecteix les conclusions d’un procés vital i, a més a més, li ha ajudat a fer una passa endavant i a deixar enrere el confinament fins al punt que el llibre ha esdevingut “com un amic” que l’ha ajudat a aixecar-se en els moments difícils. I hi afegeix que “tots els públics en poden extreure alguna cosa” i, per tant, el llibre els pot ser d’utilitat per a trobar la motivació si necessiten superar alguna dificultat personal, ja que al cap i a la fi és “una reflexió sobre el sentit de la vida”.

Sobre l’altra singularitat del llibre, el fet de ser una radionovel·la, per a fer possible l’adaptació Lladós ha comptat amb la col·laboració de l’estudiant urgellenc Markus Urban (premiat aquest any passat per la creació d’un assistent en català per a gent gran), Maria Urban, el psicòleg Miquel Alet i també els seus pares, que s’han ocupat de la masterització i mescla del producte sonor que ara s’emetrà per RàdioSeu.