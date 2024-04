“Absolta”, de Vanessa Mendoza arriba a temps per a Sant Jordi

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza (ATV)

La presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, amb altres membres de l’associació feminista que encapçala, explica en un llibre que acaba de ser publicat i que coincideix amb la celebració de la diada d’aquest Sant Jordi, l’experiència per la qual ha hagut de passar en els últims dos anys. El títol de la publicació és “Absolta. Volum 3”. Ho explica des dels fets més recents en endarrere, la qual cosa deixa entreveure que hi haurà una continuació per a anar a cercar els orígens.

El llibre s’ha confeccionat en un marge de temps força ràpid, en poc més de dos mesos. De fet, no fa massa que la justícia andorrana l’ha considerat absolta de les acusacions que pesaven sobre ella. Els fets van arrencar amb la presentació, el 2019, d’un informe davant les Nacions Unides, on Mendoza va assegurar que a Andorra es retiraven nounats de famílies en un estat econòmic precari. El Govern va considerar aquestes declaracions injurioses contra les institucions i va posar el cas en coneixement de la fiscalia, que va portar l’afer als tribunals. Finalment, el Tribunal de Corts va absoldre la presidenta d’Stop Violències.

Tot indica Que Vanessa Menzona explica en el llibre “Absolta” alguns d’aquests episodis pels quals ha passat, encara que el contingut no ha volgut ser desvelat del tot en benefici del lector.