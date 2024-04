Integra Pirineus busca candidats per a una formació gratuïta de treballador forestal

Uns operaris desbrossant amb motosserres (Integra Pirineus)

La Fundació Privada Integra Pirineus busca vuit participants per a fer una formació forestal a la muntanya d’Alinyà. Aquesta tindrà una durada aproximada de sis setmanes, que anirà del 15 de maig fins al 2 de juliol. En aquest curs s’adquiriran les aptituds necessàries per a ser peó forestal, aprenent competències transversals i específiques per a utilitzar la desbrossadora i també la motoserra, entre d’altres. En finalitzar el curs també està inclòs l’examen perquè les persones puguin obtenir el carnet de motoserrista ECC1. Aquesta formació anirà a càrrec d’Integra Pirineus i de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Aquesta formació està destinada a aquelles persones que es trobin en una situació de risc d’exclusió social amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental. Es tracta d’un curs gratuït amb la possibilitat de pagar l’estada i manutenció dels participants de dilluns a divendres mentre durin les classes que es faran a Alinyà. La selecció de personal anirà a càrrec de la Fundació Integra Pirineus i finalitzarà el procés el 10 de maig. Totes aquelles persones interessades es poden dirigir a la nova oficina, al carrer Llorenç Tomàs i Costa, 58, de la Seu d’Urgell, o trucar al 973 35 29 66 o enviar un correu a info@integrapirineus.com.





Formació emmarcada en el projecte Bio For Piri

Aquesta formació s’inclou dins el projecte Bio For Piri que està liderat per La Fundació Catalunya La Pedrera com a entitat coordinadora, acompanyada de cinc entitats sòcies més: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos; la Fundación Empresa & Clima; la Fundació Pau Costa; i la Fundació Integra Pirineus.

Bio For Piri busca desenvolupar una sèrie d’accions per a reduir el risc d’un gran incendi forestal als Pirineus i, alhora, convertir aquestes tasques de prevenció i gestió del bosc en oportunitats de desenvolupament rural i conservació del patrimoni natural a través de la bioeconomia forestal. El projecte que acaba de començar es desenvoluparà principalment en dues zones del Prepirineu: Alinyà, a l’Alt Pirineu i Aran i l’Aïnsa-Sobrarb, a Osca.