Manteniment i cures a realitzar el mes d’abril en les plantes

El mes d’abril ens introdueix de ple en la primavera i amb ella moltes tasques a realitzar en la cura de les nostres plantes de terrassa i jardí. Però anem per parts, ja que cada espai requereix unes tècniques i treballs diferents.

Per al manteniment de la gespa, recomanem:

• Fer tasques d’escarificat per a permetre que arribi l’aigua i l’aire a les arrels. Per a això, incorporar a la mescla, abonaments orgànics com el fem de cavall, l’humus o l’humus de cuc ben descompost per a estimular el seu creixement.

• Les segues han de començar ja a ser setmanals.

• Abonar amb fertilitzants líquids o granulats segons vegem les necessitats.

• Si cal realitzar sembres o plantacions amb gespa, és el moment si es fes, també reparar aquelles zones danyades.

• Verificar que el reg funciona perfectament i reparar si no és així.

Quant a les flors, devem:

• Aportar abonaments orgànics.

• Arrencar els bulbs de tardor (tulipes, narcisos, jacints…) si no els tenim naturalitzats.

• Plantar els bulbs de primavera (dàlies, gladiols, cales, lliris blancs…) perquè floreixin durant el pròxim estiu.

• Vigilar les principals plagues que amb la primavera també actuen amb més força, com per exemple els pugons, les erugues, els llimacs i caragols.

• Plantar al jardí les nostres llavors de plantes de temporada com les petúnies, les margarides, les zínnies, les begònies, els impatiens o el ageratum.

• Començar amb els regs periòdics.

• Trasplantar els arbres fruiters i arbustos ornamentals, que es trobin en test o contenidor.

• Utilitzar abonaments de manteniment del tipus 18-12-24 més microelements. Les plantes necessiten gran quantitat d’aliment per a mantenir el seu gran ritme de desenvolupament.

Respecte a les plantes d’interior, aquest mes convé també fer algun canvi com trasplantar a testos més grans les que requereixin major espai, podar algunes plantes com ficus o dracenes i canviar de lloc les plantes que es situen prop de les finestres per a evitar que el sol que comença a ser fort, pugui cremar-les. En el cas que faci molta calor, humitejar les seves fulles amb un polvoritzador.

Per Floresyplantas.net