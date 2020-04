La importància de motivar als nens a rentar-se les dents

En moltes ocasions els pares es desesperen perquè no aconsegueixen que els fills agafin l’hàbit de rentar-se les dents. Els ensenyen a raspallar les dents, insisteixen diàriament, però així i tot, els costa, ja que tenen altres interessos molt diferents. No existeix cap recepta universal, cada nen és d’una manera i cada família té circumstàncies diferents; però sí que existeixen unes pautes que poden ajudar.

• El primer i fonamental, sempre que podem per horaris, és rentar-nos les dents amb ells després de cada menjar. Si ens veuen fer-ho diàriament, aprenen la tècnica correcta de raspallat i ho veuen com normal i necessari.

• Cal començar a ensenyar-los des de molt petits. Fins i tot quan són bebès, ja convé anar rentant-los amb una gasa humitejada les genives, i quan ja els han sortit les dents, i tenen edat per a agafar un raspall, és convenient que vagin jugant a rentar-se les dents amb vosaltres.

• Ensenyar-los a rentar-se les dents no és senzill; com la resta de l’educació dels vostres fills, requereix paciència, insistència i molta tranquil·litat. És necessari fer-ho diàriament, recordeu-li-ho milers de vegades, comentar-los els beneficis de rentar-se les dents i els perjudicis de no fer-ho. Pot cansar però els seus resultats sempre seran bons.

• Perquè ho recordin podeu utilitzar tot el que se us ocorri. Es pot per exemple, penjar un cartell en la paret o en la taula per a recordar que en acabar han d’anar al lavabo a rentar-se les dents. Cal ser imaginatius.

• Per a motivar-los a rentar-se les dents també podeu buscar vídeos, contes, imatges, històries, on s’expliquin els perjudicis de no rentar-se les dents (com la càries), etc.

• També podeu utilitzar recompenses o un sistema de fitxes o punts. Les recompenses poden ser deixar-los veure els dibuixos, jugar una estona amb ells… o poden ser reforços verbals com els elogis. Triar unes recompenses o unes altres estarà en funció del que més li agradi al vostre fill. Poc a poc, caldrà anar retirant les recompenses, a fi que es renti les dents per hàbit i pels seus beneficis i no per les coses que obtingui.

Per Cometelasopa.com