Magma Trio guanya el primer premi del VIII Concurs Internacional Cambra Romànica

L’Associació Amics del Cambra Romànica ha organitzat aquest passat cap de setmana el VIII Concurs Internacional Cambra Romànica a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra, a Canillo. Doblant els participants d’anys anteriors, 85 persones han concursat en una edició que ha destacat per la gran participació de joves músics a la categoria Piccolo (amb 25 grups).
El jurat ha estat format per Rosalía Gómez, Carjez Gerretsen i Jordi Albelda. El jurat ha volgut destacar el gran nivell dels grups, amb gent vinguda d’Espanya, França, Bèlgica o Alemanya, entre altres països europeus.
El primer premi (valorat en 3.000 euros i un concert) se l’ha endut una formació creada a Alemanya, Magma Trio, que amb una actuació magistral i posada en escena, han demostrat el seu talent innegable, fet que els ha valgut guanyar el primer premi. El segon premi ha quedat en mans del Gegora Sax Quartet, una agrupació de saxos formada al Conservatori del Liceu de Barcelona, que han portat música contemporània per a optar a aquest guardó. També han obtingut el premi del públic. El tercer premi ha sigut per al grup francès Trio Luz, format per tres joves intèrprets de flauta travessera. Els guanyadors del concurs participaran al cicle de la tardor que organitza l’Associació Amics del Cambra Romànica.
La categoria base l’ha guanyat el grup del Conservatori dels Pirineus Duo Eola 14, format per dues joves estudiants de Puigcerdà i la Cerdanya francesa al clarinet i flauta travessera. També han obtingut el premi del públic. El segon premi ha recaigut en el duet andorrà Do’s #, de piano i saxòfon. Els premiats han obtingut un trofeu de les artistes andorranes Mireia Vidal i Íngrid Forell (De Vell a Bell).
La categoria Piccolo, disputada únicament dissabte, va tenir una elevada participació i els guanyadors han sigut el grup del Conservatori de música d’Andorra Petit Duo, amb dos violins. El segon premi, ex-aequo ha recaigut al Quartet Camar i els Brakiler’s, ambdues formacions de vent procedents de l’Associació Cultural Canillenca ACUCA. El premi del públic ha sigut pels també canillencs, Trio Calavera.
La fase final ha estat seguida en directe pel canal de YouTube de l’associació per unes 600 persones, així com les fases anteriors, que es podran recuperar al propi canal durant els propers dies. Tots els participants han volgut agrair l’organització del concurs i l’oportunitat per a posar-se a prova i han destacat el bon ambient i l’experiència positiva viscuda. El jurat ha ofert, en finalitzar, els comentaris musicals als grups que ho han sol·licitat.
L’organització destaca la dificultat d’organitzar esdeveniments internacionals com aquest, però que tant importants són per a oferir als músics espais de demostració i posada en escena, i a tots els nivells.
L’associació agreix especialment al Comú de Canillo les facilitats rebudes per a organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques. També a GrandValira, Jolibut pianos, QuatreSisVuit, entre altres, les col·laboracions en aquest esdeveniment. Finalment, també hi ha hagut agraïments per al Govern d’Andorra motivat pel seu “suport i implicació amb la cultura musical andorrana i als socis de l’associació que fan possible totes les activitats”.
L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.