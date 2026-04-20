S’ajorna a darrera hora l’assemblea general d’UNICEF Andorra

UNICEF Andorra ha informat, aquest mateix matí de dilluns, que s’ha decidit ajornar l’assemblea general prevista per a avui, dia 20 d’abril, a les 19:00 hores. Segons l’organització humanitària, “l’ajornament és degut a raons alienes a la nostra voluntat”. En els dies vinents -assenyala UNICEF Andorra- es comunicarà una nova data de celebració.
Des del comitè “es vol agrair la comprensió dels socis i sòcies, i es reitera el compromís amb una gestió responsable i transparent”, finalitza dient el breu comunicat de l’ONG.