Cap de setmana positiu per a les ciclistes de l’Andona Racing

L’Andona Racing ha aconseguit, aquest diumenge, la seva primera victòria a la Copa d’Espanya cadet gràcies a una fantàstica actuació de Valeria Piñol. La jove ciclista ha sigut la més forta d’un grup de 8 corredores que han lluitat per la victòria a la Cursa Ciclista Femenina Ombria del Benicadell, a la província de València. Un triomf que manté viva la lluita per la general, a la que ocupa el top-5.
També ha estat un dia de celebracions al GP Eibar, prova UCI professional a la que l’Andona Racing ha estat convidat. Andrea Soldevilla ha completat una cursa molt exigent, demostrant el gran estat de forma en el que es troba, finalitzant a la 15a posició.
La prova basca ha estat també un aprenentatge per a la resta de corredores de la formació andorrana que han participat: Anna Albalat, Raquel Balboa, Isis Baraldés, Clàudia Galceran i Nora Sales.
La pròxima setmana, tindrà lloc el Campionat de Catalunya, una cursa molt important per a l’Andona Racing a la que es presenta amb opcions d’aconseguir un bon resultat.