L’Ull Nu arrenca amb Leticia Dolera, Betsy Túrnez, Marc Recha i Belén Funes al cartell

La 13a edició del Festival Ull Nu es posa en marxa aquest dimecres 20 de maig, a les 20h, amb la projecció de Los Tortuga, una pel·lícula que arriba avalada pels premis a la Millor Direcció i al Millor Guió al Festival de Màlaga. La seva directora i guionista, Belén Funes, serà també al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per a participar en un col·loqui amb el públic després de la projecció.
D’altra banda, Funes impartirà aquest any la tutoria de l’Ull Nu Lab, el laboratori de guions del festival, conjuntament amb el cineasta català Marc Recha. En aquest sentit, el divendres 22 de maig, a les 20h, també es podrà veure el darrer llargmetratge de Recha, Centaures de la nit, estrenat al Festival de Sitges l’any 2024. Després de la projecció, els assistents podran participar també en un col·loqui amb el director. L’Ull Nu Lab, que coorganitza la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, tindrà lloc de dijous a diumenge.
Una altra de les propostes destacades de l’Ull Nu 2026 és la taula rodona Cristianisme Pop! que plantejarà una mirada crítica i oberta sobre la reinterpretació de l’imaginari cristià en la cultura pop, tant en l’actualitat com al llarg de les darreres dècades. Des de la iconografia religiosa revisitada en àmbits com la música, el cinema, la moda o l’art visual, fins a la seva resinificació com a símbol cultural, polític o estètic. La sessió reunirà diverses veus expertes com són David G. Torres, expert en art contemporani, Elisabeth Trulla, crítica i divulgadora d’art contemporani, i Gerard Zamora, crític, comissari i historiador de l’art contemporani i visual. Aquests dos últims, a més, codirigeixen el projecte HARTES, un espai digital de reflexió i difusió artística. Aquesta taula rodona tindrà lloc el dijous, 21 de maig, a les 20h, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
La cap de cartell de l’edició d’aquest any és, però, Leticia Dolera, una de les figures més rellevants del panorama audiovisual actual. Dolera, en conversa amb l’actriu Betsy Túrnez, parlarà del seu procés creatiu i dels seus mètodes de treball i de la seva mirada sobre la direcció cinematogràfica. D’altra banda, Dolera i Túrnez, abordaran la creació dels projectes que exploren l’univers adolescent i les relacions intergeneracionals. Dolera respondrà també aquestes preguntes: Com es construeix un relat honest sobre la joventut? Des de quin lloc es parla? Com s’eviten els estereotips i es capta la complexitat dels conflictes entre adolescents i adults? Aquesta conversa tindrà lloc el dissabte, 23 de maig, a les 18h, a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
El gruix del programa del Festival Ull Nu passa sobretot per una selecció de 25 curtmetratges, 20 dels quals entren a concurs en les categories de ficció, experimental, animació, documental i videoclip, i que es podran veure al Centre de Congressos d’Andorra la Vella els dies 22 i 23 de maig. Aquest any, l’Ull Nu repartirà 8.000 euros en premis.
El jurat professional d’aquesta edició està integrat per l’actriu Betsy Túrnez, la presentadora i actriu Ivana Miño —actualment membre de l’equip directiu del Tabaca Film Fest—,i l’andorrana Claudia Riera. Elles seran les encarregades de determinar el palmarès de l’Ull Nu 2026 entre els curtmetratges participants. Enguany el jurat Carnet Jove estarà conformat per Eric Escabias, Nora Pérez i Roger Sánchez. Els premis es faran públics el diumenge 24 de maig al migdia.
Abans de cadascun dels bloc de curtmetratges es projectaran creacions cinematogràfiques d’origen albanès i és que el Festival Ull Nu dedica, cada any, una part de la seva programació al convidat d’honor i en aquesta edició, l’amfitriona és Albània. En aquest sentit, aprofitant la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i el país balcànic, el divendres 22 de maig tindrà lloc també una trobada professional i institucional entre els dos països.
El divendres i el dissabte a la nit serà quan tindrà lloc el circuït d’instal·lacions artístiques que aquest any compta amb set propostes que es podran veure en diverses ubicacions del centre històric d’Andorra la Vella, com són la galeria d’art Pilar Riberaygua, el Cap del Carrer, la Rambla Molines, la placeta de Sant Esteve, la plaça del Poble i el Parc Central. Enguany, aquesta iniciativa ha estat possible gràcies al patrocini d’una entitat financera del Principat.
La música arribarà el divendres, 22 de maig, a les 23h, de la mà dels germans sevillans Los Voluble que presentaran Jaleo Is a Crime, un directe audiovisual que combina la remescla audiovisual, el flamenc, la música electrònica i l’activisme sonor. Una proposta que arriba per primera vegada al país gràcies al suport de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra.
L’endemà, la música continuarà a les 22.15h amb Human After All, de WASKASS, un projecte audiovisual liderat pels francesos Nathaniel Remon i Steven Lesper. Una proposta que compta amb el suport de l’Ambaixada de França a Andorra. La nit acabarà amb el directe audiovisual sense complexos de VHSSSSSION Live, creat per Eloi Costilludo i Hector Mas. Aquest muntatge porta un DJ que sacseja músiques dels 70, 80, 90 i d’avui mentre dispara visuals fets amb fragments de vídeos històrics de l’Arxiu Nacional d’Andorra.
El Festival Ull Nu ofereix també una programació d’activitats obertes i familiars pensades per a apropar el cinema i la creació audiovisual a tots els públics.