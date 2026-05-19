La 3a Trobada Laboral d’estiu, aparador per a oferir feina, en especial per als joves

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquest matí de dimarts l’11a edició de la Trobada laboral (la 3a d’estiu) organitzada pel Servei d’Ocupació del Govern. L’objectiu de la cita és promoure les trobades entre empreses de diferents sectors que requereixen personal per a la temporada d’estiu i persones que cerquen feina. En aquesta nova jornada, s’ha comptat amb la participació de 24 empreses, que han ofert fins a 520 places de treball, 13 més respecte a la mateixa edició de l’any anterior.
La secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, ha destacat que amb l’organització d’aquesta trobada “el Govern manté el compromís amb l’ocupació laboral”. A banda de ser un espai de trobada per al sector empresarial i les persones que recerquen feina, Camps ha posat de relleu que la cita pretén fer un acompanyament i orientació personal per a trobar el millor encaix per a cada perfil laboral. Segons la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, l’increment del nombre de llocs de treballs oferts és el reflex del bon dinamisme que viu actualment l’economia andorrana.
La jornada ha estat oberta a totes les persones interessades en trobar un lloc de feina, que han pogut presentar els seus currículums vitae directament a les empreses, i mantenir entrevistes amb l’objectiu de poder tancar un contracte. En aquest sentit, Laura Camps ha explicat que per a l’edició d’estiu s’estima que un 10 % dels demandants de feina acabaran signant un contracte laboral.
La jornada laboral també vol facilitar l’accés al món laboral per als joves, un col·lectiu molt demandant de feina durant els mesos d’estiu, i que suposa per a ells les primeres ocupacions de treball. Les 24 empreses que han participat avui han ofert un ventall mot divers de llocs de treball, especialment centrats en els sector turístic, com són l’hoteleria, la restauració, el comerç, així com les activitats de lleure i esportives, però també dels àmbits de l’assessorament empresarial, jurídic i comptable.
El Job Meting tornarà a celebrar una nova edició a la tardor amb l’objectiu de facilitar les contractacions laborals de cara a la temporada d’hivern.