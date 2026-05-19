El Pla PRO de la DGT, a Lleida, permet oferir a les autoescoles un 75% més d’exàmens pràctics a la Seu i la Pobla

La posada en marxa del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens (PRO) que la DGT Lleida va posar en marxa dissabte passat amb la realització de 312 exàmens pràctics de conduir ha permès ampliar la capacitat d’exàmens pràctics dels centres de la Seu d’Urgell i de la Pobla de Segur amb un total de 242 proves de circulació de Classe B (turismes) i donar resposta a la demanda de les autoescoles de la província.
Així ho ha explicat, aquest dimarts, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, després de mantenir una nova reunió de treball amb la cap provincial de Trànsit a Lleida, M. José Soler, amb qui ha repassat el dispositiu preparat que incrementa en un 75% els exàmens pràctics que s’acostumen a fer de mitja en aquests dos centres de Lleida i que es portaran a terme entre el 18 de maig i el proper 4 de juny.
Aquest increment de proves de circulació a la Seu i la Pobla és, segons han explicat, “conseqüència directa de l’aplicació a Lleida del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens (PRO) impulsat per la Direcció General de Trànsit (DGT) per a ampliar el nombre d’exàmens pràctics de conduir a Lleida ja que “ha permès reforçar el servei que es presta en aquests dos centres”.
Del total de 242 proves de circulació previstes per la DGT Lleida als centres de la Seu i la Pobla, 170 s’estan duent a terme al de la Seu i les 74 restants es faran a la Pobla.
Tal com ha recordat el subdelegat José Crespín, aquest reforç extraordinari es va comunicar a les autoescoles de la província a les quals es va explicar que la posada en marxa del Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens permetria de forma paral·lela incrementar els exàmens pràctics a la Seu i la Pobla.
El subdelegat ha insistit avui que tot aquest procés de reforç de les proves de circulació i de la disponibilitat d’examinadors a Lleida “és un procés que requereix una corresponsabilitat per part de totes les parts perquè no només es tracta de disponibilitat d’examinadors, sinó que les autoescoles tinguin la capacitat necessària per a que els alumnes puguin fer a les pràctiques, així com la suficient planificació de professors i vehicles”.
312 exàmens pràctics a Lleida dissabte 16 de maig
Pel que fa a la convocatòria extraordinària d’exàmens pràctics feta per la DGT a Lleida aquest passat dissabte, dia 16 de maig, dins el Pla de Reforç Operatiu d’Exàmens, van ser 312 alumnes dels 315 previstos inicialment els que van fer finalment la prova de circulació.
Segons les dades facilitades avui per la DGT Lleida, el percentatge d’Aptes va ser del 45,71%, una xifra que representa un descens en relació al 51,71% d’aprovats registrat en els quatre primers mesos d’aquest any en els 3.473 exàmens de circulació Classe B fets a la província.
La DGT avaluarà, a partir d’ara, els resultats d’aquesta experiència pilot a Lleida amb l’objectiu d’estendre el model a altres províncies en cas necessari, reforçant el seu compromís amb un sistema d’accés al permís de conduir transparent, dimensionat i ajustat a la demanda real.