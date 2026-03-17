L’UCI valida les llicències andorranes i confirma que els ciclistes han de federar-se en el país de residència

L’UCI (Unió Ciclista Internacional) valida les llicències andorranes i confirma, mitjançant una carta, que els corredors han de federar-se en el país de residència. Arran de la reunió mantinguda entre el president de l’UCI i la presidenta de la FAC, en el marc del Congrés de la UEC, la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha rebut una comunicació oficial de l’UCI confirmant la decisió. Aquesta carta ha estat reenviada als clubs i professionals, on s’han aclarit diversos punts rellevants que permeten normalitzar la situació.
En primer lloc, l’UCI confirma que les llicències emeses per la Federació Andorrana de Ciclisme per a la temporada 2026 continuen sent plenament vàlides. Això significa que els corredors que van tramitar la seva llicència amb el sistema de dipòsit poden continuar amb aquest mateix sistema durant tota la temporada 2026 i no han de passar al nou sistema fins a la temporada vinent.
En segon lloc, el procés de revisió impulsat per l’UCI ha permès identificar diversos corredors professionals residents a Andorra que no havien tramitat la seva llicència a través de la federació andorrana. Aquesta situació es troba actualment en procés de regularització i reforçarà el nombre de llicències professionals vinculades a Andorra.
Finalment, la carta del president de l’UCI deixa establert de manera clara un principi fonamental del reglament internacional: els corredors professionals han de tramitar la seva llicència a través de la federació del seu país de residència principal, un criteri que l’UCI confirma que es mantindrà vigent.
Des de la Federació Andorrana de Ciclisme es valora positivament haver pogut aclarir la situació amb els màxims responsables del ciclisme internacional i restablir un marc clar que permeti continuar treballant amb normalitat pel desenvolupament del ciclisme al país.