Oliana, Organyà i Peramola volen dotar-se de semàfors i lectors de matrícula per a millorar la seguretat

Els ajuntaments d’Oliana, Organyà i Peramola treballen conjuntament per a concretar la instal·lació de semàfors i lectors de matrícules a les entrades i sortides dels seus termes municipals. Un dels objectius principals és que aquest sistema sigui dissuasiu enfront de possibles infraccions o delictes als principals nuclis de població del sud de l’Alt Urgell, identificant tots els vehicles que hi entren o en surten.
Els tres consistoris volen aprofitar la nova convocatòria de subvencions que ha anunciat el Departament català d’Interior per a municipis que es vulguin dotar d’aquests sistemes de vigilància i seguretat. L’alcalde olianès, Ricard Pérez, ha recordat que en el cas d’Oliana ja fa temps que han plantejat, tant a Interior com als Mossos d’Esquadra, la necessitat de disposar d’aquest mitjà a causa de la preocupació i malestar que generen les diverses onades de robatoris, a comerços i domicilis, que ha patit la població aquests darrers anys.
Darrerament Organyà i Peramola també s’han mostrat interessats en aquesta solució i, per això, ara volen fer front comú per a obtenir els recursos necessaris per a finançar-ho, tot escollint indrets “estratègics” per a cobrir tota aquesta zona de la comarca. En aquest sentit, Pérez ha detallat que des que ho van començar a estudiar l’Ajuntament d’Oliana ha constatat que la instal·lació requereix de força burocràcia prèvia -sobretot per a l’obtenció de permisos- i té un cost considerable, motiu pel qual han decidit demanar aquesta subvenció.
A banda de poder controlar millor la possible irrupció de lladres o de delinqüents en general, un altre dels objectius és forçar a reduir la velocitat als conductors que passen pels nuclis urbans sense respectar els límits de velocitat. Per això, en el cas d’Oliana també volen instal·lar semàfors que es posin en vermell cada cop que un vehicle supera el màxim establert, tal com s’ha fet, per exemple, a la mateixa C-14 al pas per Coll de Nargó i pel Pla de Sant Tirs o bé a l’N-260 a Martinet, ja a la Cerdanya.
Pel que fa als tràmits previs, Ricard Pérez ha explicat a RàdioSeu que la primera passa ha estat fer la sol·licitud al Departament d’Interior. I ara, cal fer un informe -que preparen directament els Mossos- per a justificar la idoneïtat i necessitat dels lectors de matrícules al municipi. Un cop obtingut el vistiplau, confien de poder fer realitat el sistema. Actualment la previsió de la conselleria és que els ajuntaments que facin la instal·lació aquest 2026 rebin l’ajut l’any vinent.
Local per als Mossos d’Esquadra per a atendre i fer guàrdies
A banda d’aquesta mesura, una altra acció prevista per a millorar la vigilància a Oliana és habilitar un local per als Mossos d’Esquadra, per tal que funcioni a efectes pràctics com a oficina d’atenció ciutadana de la Policia a la vila i perquè els agents hi puguin fer estada, tot disposant-hi dels serveis bàsics per a dur-hi a terme guàrdies. D’aquesta manera l’Ajuntament espera que hi hagi més presència policial al municipi i “una mica més de permanència de Mossos a la part sud” de l’Alt Urgell. En aquest sentit, Pérez ha agraït la “bona intenció” que han trobat per part de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Urgell per a fer-ho possible.
L’Ajuntament ja havia demanat anteriorment una major presència d’efectius policials per a frenar els robatoris, tenint en compte que Oliana no té Policia Local i que la comissaria dels Mossos, a la Seu d’Urgell -l’única de la comarca-, és a 40 quilòmetres de distància. Alhora, les de Ponts i Solsona, tot i ser més a prop, estan igualment a uns 25 quilòmetres cadascuna i, a més a més, pertanyen a d’altres regions policials (Lleida i Catalunya Central, respectivament).