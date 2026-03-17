Els socialdemòcrates ajornem el debat de la llei sobre els comuns “que reforçava la transparència i la qualitat democràtica dels mateixos”

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), després de rebre la comunicació per part de les corporacions comunals, ha decidit ajornar el debat que plantejava la proposició de llei. “La proposició de llei tenia com a objectiu millorar la transparència en el funcionament de les corporacions parroquials i reforçar la qualitat democràtica de les institucions locals”. En aquest sentit, la proposta abordava aspectes com la representativitat, la participació ciutadana o els recursos de què disposen les minories dins dels comuns.
En tot cas, “aquesta iniciativa no pretenia una intromissió il·legítima en les funcions i potestats de normativització del govern dels comuns. Al contrari, la voluntat del PS era contribuir a millorar el marc de funcionament institucional”, asseguren des del grup parlamentari.
Des del GPS també es considerava que una normativa d’aquesta importància —la que regula el funcionament i l’organització interna dels comuns— podria tenir rang de llei qualificada. Per tant, “aquesta proposta es feia amb la voluntat d’establir un marc jurídic més clar sense que això comportés cap menyscapte de les competències de les administracions comunals”, remarquen els socialdemòcrates.
Finalment, “esperem que, aquesta iniciativa hagi servit per a generar una reflexió sobre la qualitat democràtica de les nostres institucions locals”, sentencien des del GPS.