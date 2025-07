L’ou, un aliment nutritiu i saludable

Uns ous rossos (Freepik)

L’ou és un aliment molt nutritiu, que es caracteritza per l’alt contingut de proteïnes i les poques calories. També aporta minerals com el calci, magnesi, ferro, sodi… A més d’àcid fòlic i vitamines (B12, A, D3, E), entre altres qualitats. Tan sols aporta setanta calories i posseeix la millor proteïna de tots els aliments, com també moltes vitamines i minerals. La clara està formada per aigua i proteïnes. Les proteïnes són cadenes d’aminoàcids que en el cas de l’ou, són els vuit necessaris per a l’organisme humà. Conté, a més, elements que actuen contra els microorganismes.

El rovell és format per lípids i proteïnes, és on hi ha més quantitat de vitamines. El color depèn de l’alimentació de la gallina (més o menys blat de moro, determinades fl ors, etc.).

La clara aporta 17 calories, i el rovell greixos, entre 4 i 4,5 g/unitat, dels quals 1,5 són greixos saturats i la resta no saturats, amb predomini dels monoinsaturats (bons per a l’assimilació que fa el cos). El rovell també conté moltes vitamines (A, E, D, àcid fòlic, B12, B6, B2, B1, ferro, fòsfor i zinc). Quant a calories, n’aporta 59.

A banda de tot això, l’ou conté carotenoides, que són beneficiosos per a la vista.

En relació al colesterol, tot i que l’ou té una alta quantitat de colesterol, aquest pot no arribar a afectar les persones sanes ja que posseeix un tant per cent més alt d’àcids greixosos poliinsaturats i monoinsaturats, és a dir, més greixos insaturats que saturats, que són els que provoquen l’augment del colesterol a la sang.





Mesures davant la calor

Ara que som en temps de calor, s’ha de tenir cura perquè l’ou pot arribar a ser un mitjà idoni perquè hi puguin créixer els bacteris. És important que compreu els ous envasats correctament amb les garanties corresponents com ara: procedència, data de caducitat i el número de SENASA. Com a precaució, mai no utilitzeu ous que estiguin esquerdats o amb la closca trencada o bruta o ja oberts.