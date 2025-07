Una startup catalana crea una fèrula que permet controlar el mòbil amb moviments de la boca

L’equip d’Aurax. Foto: Cedida

“El projecte va néixer després de conèixer l’Armando, una persona tetraplègica des de fa deu anys. En escoltar-lo, vaig entendre la necessitat que tenen ell i milions de persones arreu del món —unes 100 milions— amb mobilitat reduïda o nul·la, d’accedir de manera normalitzada a les interaccions digitals bàsiques. No poden fer servir l’ordinador per a treballar o entretenir-se, ni el mòbil com ho fem la resta; tenen un control molt limitat dels dispositius”, explica a VIA Empresa Narcís Codina, CEO d’Aurax.

D’aquesta experiència personal en va néixer Aurax, una startup que transforma la manera com les persones interactuen amb el món digital. El seu producte, MouthX, permet controlar dispositius amb total fluïdesa i sense mans, mitjançant moviments intuïtius de la llengua i la mandíbula, empoderant així les persones amb discapacitat per a accedir a la tecnologia.

El seu producte, MouthX, permet controlar dispositius amb total fluïdesa i sense mans, mitjançant moviments intuïtius de la llengua i la mandíbula

Aquella idea es va acabar materialitzant l’any 2022, quan Codina va decidir deixar la seva feina en una consultoria i dedicar-se completament al projecte. “Vaig veure que hi havia un potencial enorme i una necessitat molt gran, i que jo podia fer-ho”, apunta Codina.





La solució que fa possible manejar mòbils i tauletes sense usar les mans

Amb aquest propòsit, va fundar Aurax, a Barcelona, amb el suport de Barcelona Activa. Ja fa unes setmanes, l’startup va sortir al mercat amb el producte en fase de preventa. “Ara estem venent amb un 30% de descompte, per 890 euros, ja que el preu sense descompte és de 1.299 euros. Les persones que el vulguin comprar el rebran a l’octubre”, explica l’emprenedor.

En aquest punt, Codina confessa que la missió d’Aurax és empoderar cada persona perquè pugui assolir el seu màxim potencial en una societat inclusiva i connectada. Amb aquest objectiu, Codina, el seu soci Víctor Julià i un equip de nou persones més han desenvolupat una solució innovadora. “Hem creat una fèrula amb electrònica integrada, similar a un Invisalign, que funciona com un controlador mans lliures per a gestionar dispositius electrònics com mòbils, tauletes o ordinadors”, explica.

La missió d’Aurax és empoderar cada persona perquè pugui assolir el seu màxim potencial en una societat inclusiva i connectada

Per a tirar endavant el projecte, el desembre passat van tancar una ronda de finançament d’un milió d’euros. “Creiem que en els pròxims quatre mesos podrem tancar-ne una altra, amb l’objectiu d’internacionalitzar-nos, arribar a tots els països del món, escalar el producte i llançar noves solucions”, explica Codina. Pel que fa al futur a mitjà termini, l’objectiu d’Aurax és vendre dues mil unitats el primer any i, com a mínim, deu mil el segon, amb la previsió d’assolir una facturació de 13 milions d’euros.





Ana M. González. Periodista