L’OTSO Travessa d’Encamp arriba a la 40a edició incorporant una ultratrail de 126 km

Presentació de l’OTSO Travessa d’Encamp (Comú d’Encamp)

La cursa de muntanya més antiga dels Pirineus arriba a la seva 40 edició els pròxims 2, 3 i 4 de juny, i per a celebrar-ho inclou una nova distància de 126 km amb sortida, divendres 2 juny i arriba dissabte, des del centre d’Encamp, convertint-se en la ultratrail de més distància del país actualment.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha expressat que “és un orgull haver fet créixer aquest esdeveniment esportiu fins a arribar a la 40a edició i fer-ho creixent en participants i en qualitat de l’esdeveniment”.

Laura Mas ha recordat que la Travessa és un dels grans esdeveniments que tindran lloc aquesta primavera i estiu, on “durant 7 caps de setmana seguits Encamp viurà diversos esdeveniments esportius i culturals, impulsats pel comú, que contribueixen a reactivar la parròquia i posicionar-la com a destinació de turisme esportiu i familiar en temporada baixa”

Per la seva part, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha indicat que “aquesta nova distància de 126 km se suma a les sis ja existents amb l’objectiu que sigui una cursa que permeti participar-hi a tothom”, ja que “els recorreguts estant pensats per a tots els perfils d’amants del trailrunnig” fins i tot els més petits, ja que poden participar-hi acompanyats d’un adult i ha recordat que “les inscripcions es tanquen aquest diumenge 30 d’abril”





Una edició especial per a celebrar els 40 anys

L’esdeveniment esportiu, que arriba a la seva quarantena edició i es consolida com una de les cites en el calendari de les curses de muntanya dels Pirineus, preveu un programa ple d’activitats com música, espais d’exposició i altres activitats al voltant del món de l’esport “per a celebrar aquesta edició especial” en paraules del conseller d’Esports.

Per la seva part Enric Torres, d’Andorra Turisme ha indicat que “Andorra Turisme aposta per segona vegada per aquest patrocini, que s’emmarca en l’estratègia de desestacionalització del turisme” i ha recordat que “el 72% dels participants l’any passat eren de fora del país i d’aquests el 90% van pernoctar al país, venint acompanyats de 3,2 persones de mitjana”





Programa, recorreguts i premis

Jordi Solé, director d’OTSO SPORT i director de la cursa ha indicat “hem treballat per a esdevenir un referent en les curses de muntanya” i ha afegit que “en un moment on moltes curses de països veïns veuen estabilitzades el nombre d’inscripcions, la travessa ha aconseguit incrementar, de moment, un 20% respecte a l’any passat”

Solé ha detallat el programa de l’esdeveniment, que comença el divendres 2 de juny a les 23 hores, amb la primera sortida, la de la ultratrail de 126 km. Dissabte, 3 de juny, a la matinada, a les 5 hores, hi haurà la sortida del recorregut de 84 km i a les 9 hores la de 42 km.

Diumenge, dia 4 de juny, les sortides començaran a les 8 hores per al recorregut de 21 km, a les 9 hores per al recorregut de 12 km i a les 10 hores per al recorregut de 7 km, sempre des de la plaça dels Arínsols al centre d’Encamp.

Durant els tres dies hi haurà un “village” a la plaça dels Arínsols i diferents activitats lligades a l’esdeveniment, com concerts de música i sortejos de material esportiu.

Solé ha recordat que les tres curses més llargues tenen premis en metàl·lic que tots els participants que s’inscriguin tenen un pack de benvinguda i els que acabin la cursa, comptaran amb samarreta tècnica de la marca OTSO edició especial de la 40a edició de la Travessa d’Encamp.





Tots els recorreguts puntuen a la Copa d’Andorra i quatre als punts ITRA

La Travessa d’Encamp és un dels esdeveniments que millor combina la participació de diversos perfils de corredors. En l’edició d’enguany es preveu la participació d’esportistes d’elit com Pau Capell o Clàudia Tremps.

Pel que fa a les inscripcions un 88% són internacionals, provinents de països com Espanya, França, Bèlgica, Xile, Estats Units… dels quals un 30% aproximadament són dones.

En aquesta edició, després de la bona experiència de l’any passat s’ha convidat a l’equip OTSO de Kènia i, per tant, hi haurà també 5 corredors keniates que participaran en la cursa.





Totes les distàncies seran puntuables per la Multisegurs Copa d’Andorra 2023 organitzada per la Federació Andorrana de Muntanya i, com a novetat, la Internacional Trail Runnig Association ha classificat els quatre recorreguts de 21 km, 42 km, 84 km i 126 km, amb 1, 2, 4, i 5 punts ITRA.

Aquesta puntuació és necessària per a accedir a altres curses de llarga distància, com la UTMB per exemple que se’n necessita 15 en 3 carreres, i per a la classificació general dels corredors de muntanya, que es realitza a través de l’índex de rendiment.

La Travessa és la segona carrera a Andorra que compta amb aquesta puntuació internacional de la ITRA.





Una cursa que aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient

Jordi Solé ha explicat que el material que s’utilitzarà per a fer els marcatges és reciclat i reciclable i que s’ha optat per unes cintes que no són de plàstic. Al mateix temps els avituallaments no disposaran de gots, i per tant, tots els participants han de portar-lo. L’entitat Rastre Zero col·laborarà amb la cursa per a fer el seguiment.