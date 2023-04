Creu Roja: Deu mil hores de voluntariat el 2022 i dos nous projectes socials per a gent gran

Responsables de Creu Roja Andorrana en el balanç de 2022 (Creu Roja)

Després de dos anys marcats per la pandèmia i amb un 2022 iniciat amb el conflicte a Ucraïna, fets que han definit gran part de les accions de l’entitat, aquest 2023, s’obre un nou camí per a la Creu Roja Andorrana. Enguany va començar amb la concessió de la gestió dels pisos socials de la Fundació Armor, i es tancarà amb l’obertura d’un nou centre de dia a Escaldes-Engordany previst per a finals d’any i amb una capacitat per a 36 persones. De la mateixa manera, està prevista la construcció a Sant Julià de Lòria d’un bloc de pisos amb serveis també destinat a la gent gran, al qual Creu Roja farà una aportació econòmica i s’encarregarà de la gestió assistencial.

Tal com ho ha recordat el director general, Jordi Fernández, “els aspectes socials i l’assistència als col·lectius més vulnerables són part integrant de la missió de l’entitat”, i aquestes accions s’han vist incrementades recentment atorgant més visibilitat a les diferents àrees com la social amb, per exemple, la botiga solidària; anant més enllà del socorrisme o de les campanyes de prevenció de salut més conegudes de la ciutadania abans de la pandèmia. La Creu Roja presta una atenció especial en el col·lectiu de la gent gran, però també en el de la infància i adolescència. En els últims anys, s’ha demostrat encara més que, aquests, necessiten una atenció especial per a pal·liar les mancances existents com la soledat, així com per a sensibilitzar i acompanyar els qui seran els adults de demà. Per això, les línies estratègiques dels pròxims dos anys se centren en aquests col·lectius i se’ls destinarà també gran part dels projectes futurs.

El vicepresident de l’entitat, David Fraissinet, ha presentat les dades del 2022 recalcant que tornen a una certa normalitat en l’activitat i que, això, es veu reflectit en la disminució dels efectius d’assalariats (-44,57%) i les hores de voluntariat (-2,09%). Recordar que amb la Covid, i més especialment amb la gestió dels StopLabs, la Creu Roja va arribar gairebé a 100 treballadors. No obstant això, ha tornat a agrair i insistir en la importància que tenen els voluntaris per a l’entitat, sense qui no es podrien dur a terme ni un terç de les activitats. Les campanyes de donació de sang, els campus i colònies per a joves, les sortides del TAD o el manteniment de la botiga solidària són una realitat gràcies a ells. Referent a les fons de finançament, ha volgut destacar que l’aportació dels socis és clau i consolidada, i que cada any es redueix la part de subvenció institucional.

El president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol, per la seva part ha insistit en el paper que juga l’entitat per a la societat, tant a l’àmbit nacional com a l’internacional, com s’ha pogut comprovar amb les accions que es van fer per a Ucraïna, per exemple. “La Creu Roja ha demostrat la seva capacitat de resposta per a fer front a situacions imprevistes i sempre es manté al costat dels qui més ho necessiten buscant les eines, accions i suports necessaris per a donar resposta amb integritat, entusiasme i compromís”.