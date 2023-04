Esports amplia la dotació econòmica de suport a les entitats esportives fins als 4,1 milions d’euros

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, amb la cap d’Àrea d’entitats esportives i alt rendiment, Nadia Olm (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, juntament amb la cap d’Àrea d’entitats esportives i alt rendiment, Nadia Olm, han presentat aquest dijous al matí l’adjudicació de les subvencions esportives 2023 per a les entitats legalment constituïdes al país. La ministra ha explicat que l’ajut destinat a les federacions i entitats del país s’ha incrementat respecte a l’any passat amb la voluntat de continuar donant suport a un sector creixent i “tenint en compte que el cost de vida també incrementa”. Així mateix, també ha apuntat que part de l’increment anual respon a la celebració, enguany, dels Jocs dels Petits Estats, a Malta amb la participació de fins a 68 esportistes de 8 federacions diferents.

Riva ha informat que el Govern ha aprovat atorgar una partida total de 4.128.118,91 euros que es reparteixen entre 40 entitats i federacions. D’aquest total, es desglossa que 25 entitats són d’esports olímpics, 8 esports col·lectius i 7 més d’esports no olímpics. Enguany, queda reservada una partida de 41.426,09 euros per a les ajudes puntuals que les entitats podran demanar en els propers mesos en cas que presentin necessitats puntuals no contemplades en la convocatòria general.

“El suport al teixit esportiu del país és fonamental per a seguir creixent a nivell internacional i continuar aconseguint èxits esportius, més enllà de conservar els valors essencials que aporta l’esport a la societat”, ha destacat Olm.

Entrant al detall de les ajudes donades a les entitats, Olm ha explicat que hi ha un total de 21 federacions que incrementen el pressupost respecte a l’any passat, com ara la Federació Andorrana de Muntanyisme, de Canoa i Caiac, de Ciclisme, Esquí i Atletisme. Així mateix, també s’ha posat en context la subvenció que enguany ha rebut el Comitè Olímpic Andorrà per a l’ajuda en l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions olímpiques com ara els Jocs dels Petits Estats de Malta i el Festival Olímpic Europeu d’Hivern i d’Estiu de la Joventut.

La presentació dels ajuts d’enguany també ha permès recordar el recent canvi del reglament que regula aquests ajuts on s’ha volgut agilitzar els pagaments i els tràmits necessaris per a la demanda d’ajuts, habilitant l’opció de fer efectiu la totalitat de la subvenció en un sol pagament i no en dos com es feia habitualment. Finalment, també s’ha explicat que, a banda dels ajuts econòmics, la Secretaria d’Estat d’Esports ofereix a les federacions i altres entitats esportives diferents serveis addicionals per a facilitar el seu funcionament tant esportiu com de gestió. Un servei comptable a 18 federacions i 2 clubs històrics, així com servei de cessió de vehicles per a desplaçaments a estades i competicions amb 3 furgonetes a disposició de les entitats esportives que ho sol·licitin.