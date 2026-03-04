L’OMS destaca l’àmplia cartera de prestacions sanitàries a Andorra i l’augment de l’esperança de vida de la població

L’Observatori europeu de sistemes i polítiques de salut públiques ha publicat l’informe sobre Andorra, corresponent al 2025 i elaborat a instàncies de l’Oficina Regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest informe –que s’elabora de forma coordinada amb el Ministeri de Salut i que és fruit dels acords presos durant la visita del director regional de l’OMS a Andorra el 2024– recull la informació bàsica sobre els sistemes de salut dels estats membres fora de la Unió Europea, proposa reptes de futur i permet la comparació entre països i al llarg del temps.
Entre els punts forts del sistema sanitari, el document destaca que el 98% de la població compta amb cobertura sanitària pública. A més, l’informe valora positivament l’àmplia cartera de prestacions sanitàries públiques, és a dir, que estan cobertes per la CASS, així com la voluntat del Ministeri de Salut per ampliar-la periòdicament. Segons l’OMS, aquesta és completa i dona resposta a les necessitats de la població. En aquest punt, l’informe també remarca el fet que el sistema públic andorrà cobreixi actes mèdics realitzats a Espanya i França.
L’informe també posa l’accent en el fet que Andorra manté un nivell molt baix de despesa sanitària directa de les famílies, només l’11% de la despesa sanitària total (segons dades del 2023) prové de pagaments directes dels ciutadans, una de les proporcions més baixes de la Regió Europea de l’OMS. A més, només el 2,1% de les llars va experimentar despesa sanitària catastròfica, és a dir, situacions en què el cost de l’atenció pot posar en risc l’economia familiar. Aquesta xifra situa Andorra entre els països amb millor protecció financera per a les llars a Europa, reflectint la solidesa del sistema sanitari i el seu compromís amb l’accés equitatiu als serveis de salut.
També en matèria del sistema sanitari, el document posa en valor el paper de la via preferent per a enfortir la figura del metge referent i millorar l’eficiència del sistema sanitari.
Pel que fa a l’estat de salut de la població, recull que entre el 2016 i el 2023, l’esperança de vida en néixer a Andorra va augmentar de 83,4 a 84,6 anys, situant-se entre una de les més altes de la Regió Europea de l’OMS. En aquest punt, l’organisme remarca l’alta cobertura vacunal, entre el 94 i el 99%, segons l’edat i la baixa taxa de mortalitat infantil, que se situa en 1,5 per cada 1.000 infants, i la mortalitat materna zero.
També en aquest apartat, l’informe detalla que les principals causes de mort a Andorra són per malalties no transmissibles: el càncer i les malalties cardiovasculars se situen en les primeres posicions; i la disminució dels casos de tuberculosi, que se situen en 4 per cada 100.000 habitants. Sobre els factors de risc, en remarca la hipertensió, el tabaquisme i la mala alimentació.
D’altra banda, l’OMS també destaca els esforços del Govern per a enfortir el sistema sanitari a través de la col·laboració entre institucions, els col·legis professionals i la societat civil. En aquest punt, posa com a exemple el Pacte nacional per la sostenibilitat i l’eficiència del sistema sanitari, signat el 2024, per més de quaranta entitats, el qual recull les prioritats per a millorar el sistema sanitari, cap a un de més resilient, equitatiu i innovador.
També destaca positivament el desplegament del Pla integral de salut mental (PISMA), alineat amb el pla d’acció en salut mental de l’OMS, que emfatitza la governança, la formació dels professionals i la transició d’un enfocament hospitalocèntric cap a un model coordinat que emfatitza l’atenció holística i centrada en la comunitat.
Sobre el personal sanitari, l’informe recull un creixement de metges al Principat (de 295 el 2010 a 507 el 2023) i de les infermeres (de 364 a 451, entre els mateixos anys). A més, destaca l’augment d’un 27% dels metges generalistes. Cal tenir en compte que el sistema de recompte que utilitza l’OMS no contempla el nombre d’hores de dedicació dels professionals, sinó el nombre d’efectius actius. En aquest punt, l’OMS apunta com a repte de futur l’envelliment del personal mèdic, segons l’informe, els metges majors de 55 anys representen el 36% dels professionals.
Finalment, en matèria de digitalització, l’organisme destaca positivament el desenvolupament de la història clínica compartida, així com l’actualització periòdica de l’aplicació Andorra Salut, que permet consultar als usuaris la informació relacionada amb els informes mèdics, les derivacions, i les vacunes.