El pressupost 2026 “aposta pel centre històric, la cohesió social i la inversió estratègica per al futur de la Seu”

L’equip de govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va facilitar fa dues setmanes la seva proposta de pressupost per a l’exercici de 2026 als diferits grups municipals del Consistori. L’alcalde, Joan Barrera, destaca que “aquest pressupost no és només un document comptable, és un projecte de ciutat. És el reflex d’una Seu que vol avançar, que posa les bases per als propers anys i que vol construir futur amb responsabilitat i ambició”.
“Aquests comptes pretenen consolidar l’estabilitat econòmica del consistori i reforcen les principals prioritats del mandat: la revitalització del Centre Històric, la millora dels serveis públics, la seguretat, l’habitatge, la via pública i la inversió estratègica per al futur de la ciutat”, assenyala Barrera.
Els tres grans eixos del pressupost 2026
El pressupost de 2026 es caracteritza per tres grans eixos: responsabilitat financera, inversió transformadora i protecció social.
El pressupost consolidat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’exercici 2026 ascendeix a 26.838.597 euros, on el capítol d’inversions representa una aposta clara pel manteniment de la via pública.
Aquestes inversions es concreten en pavimentació de carrers, millores en seguretat i neteja, inversió amb una nova senyalització urbana per a cotxes i per a vianants i la redacció del projecte del nou Teatre per a la Seu. En total ascendeix a més de 5,75 milions d’euros d’inversió directa per part de l’ajuntament.
Revitalització del centre històric i dinamització econòmica
Una prioritat del pressupost és continuar desplegant el Pla d’Excel·lència del Centre Històric a través del Pla de Barris, amb inversions destinades a la millora de l’espai públic, incentius per a la rehabilitació i noves accions de dinamització comercial i econòmica.
L’objectiu d’aquest pressupost és, entre d’altres, consolidar el centre històric com a espai més viu, més habitable, comercialment més actiu i socialment més cohesionat.
L’Ajuntament de la Seu comptarà amb una inversió de prop de 10 milions d’euros que la Generalitat realitzarà directament en el palauet dels antics jutjats i a Ca l’Armenter per a convertir aquests dos edificis en la nova administració púbica, en seus de la Generalitat al Pirineu, on hi treballaran més de 100 persones de manera permanent.
Més recursos per a seguretat i serveis públics
El pressupost 2026 reforça la plantilla de la Policia Municipal i consolida les darreres incorporacions, amb l’objectiu de garantir més presència al carrer i millorar la seguretat.
També es reforcen les partides destinades a neteja viària, manteniment de la via pública, jardineria i enllumenat públic, “amb la voluntat de millorar la qualitat de l’espai urbà i donar resposta a una de les demandes recurrents de la ciutadania”.
Habitatge i cohesió social
Els comptes municipals incrementen els recursos destinats a polítiques socials i habitatge, amb especial atenció a l’emergència residencial i a les famílies en situació de vulnerabilitat.
Amb aquests comptes, es consoliden les línies d’ajuts socials i es reforcen les polítiques d’acompanyament a col·lectius en situació de vulnerabilitat, reafirmant el compromís de l’Ajuntament de la Seu amb la cohesió i la igualtat d’oportunitats. Enguany, gràcies al Pla de Barris, s’incorporarà ajuts adreçats a infants per a activitats d’estiu i extraescolars.
“Inversions estratègiques de futur: 50 milions que canviaran la Seu fent-la més activa i amb més oportunitats”
“Aquest pressupost 2026 permetrà avançar en projectes estratègics que marcaran el futur de la ciutat, com les obres en curs o a punt de començar al carrer Major, carrer Regència d’Urgell, carrer Sant Ermengol i el carrer dels Canonges”, asseguren des del Consistori.
Per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de la Seu rebrà una inversió de prop de 50 milions d’euros en els propers dos anys, en actuacions com:
- Les actuacions vinculades al Pla de Barris.
- La nova Residència per a persones grans.
- Promoció d’habitatge públic, 111 habitatges de lloguer, repartits en dos blocs, a l’Horta del Valira.
- L’aposta per una administració de la Generalitat al Pirineu amb presència a la Seu: Palauet del antics jutjats i Ca l’Armenter.
- La creació d’un centre d’investigació agropecuària a Ca l’Armenter: IRTA-Pirineu.
- Projecte en construcció del centre universitari INEFC- Pirineus.
L’alcalde, Joan Barrera, afirma que “aquest conjunt d’inversions ajudarà a consolidar encara més la Seu com a líder al Pirineu i com a ciutat referent a Catalunya”.
“Aquests són uns comptes equilibrats, que combinen rigor en la despesa corrent amb capacitat inversora, mantenint l’estabilitat financera i garantint la viabilitat dels projectes futurs”, subratlla Barrera.
El pressupost 2026 es debatrà properament en sessió plenària per a la seva aprovació.