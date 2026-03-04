Ordino Arcalís allargarà la temporada fins al diumenge 12 d’abril

L’estació d’esquí d’Ordino Arcalís allargarà la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril. Les excel·lents condicions de neu que presenta l’estació actualment, així com durant tota la temporada, amb constants nevades i gruixos acumulats que oscil·len entre els 3 metres i els 3,5 metres, permeten garantir una bona recta final de temporada per a la pràctica de l’esquí. Les abundants precipitacions han fet que l’estació disposi del 100% de les pistes operatives des de finals de desembre, així com les dues àrees específiques per a la pràctica del fora pista, que es mantenen operatives.
L’allargament de l’activitat més enllà de la data de tancament inicialment prevista per al 6 d’abril, coincidint amb el final de la Setmana Santa, anirà acompanyada dels diferents serveis de l’estació, com ara l’escola d’esquí i de snowboard, i el lloguer de material. Així mateix, del 7 al 12 d’abril es mantindran operatius els principals punts de restauració d’Ordino Arcalís: el Restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell, garantint així l’oferta gastronòmica per als esquiadors durant aquests darrers dies de temporada. Els establiments de Planells i Portelles tancaran, tal com estava previst inicialment, el 6 d’abril de 2026.
Amb aquesta ampliació, Ordino Arcalís reafirma el seu compromís per a oferir la millor experiència possible fins a l’últim dia de temporada, aprofitant unes condicions de neu excepcionals que permetran als visitants esprémer l’esperit indomable fins a la primavera.
Per la seva part, tant Grandvalira com Pal Arinsal, que també compten amb el 100% de les pistes obertes i gruixos de neu acumulats de fins a 310 cm i 220 cm respectivament, mantenen la data de tancament per al 6 d’abril.