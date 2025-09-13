El vi de muntanya, novetat del Mercat d’Olis i Vins, a Martinet

El vi blanc i ecològic Campgran, de Cal Mandrat de Montellà, serà la novetat i el protagonista del Mercat d’Olis i Vins que tindrà lloc aquest diumenge vinent, 14 de setembre, a Martinet. Una dotzena de parades s’instal·laran durant el matí a l’aparcament on se celebra el mercat setmanal, al costat de l’Ajuntament.
Aquest vi, cupatge de Riesling i Gewüztraminer, neix de les vinyes d’aquestes dues varietats de raïm situades a una altura d’uns 1.250 metres al veïnat de Montellà, dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró. D’altra banda, el mercat també comptarà amb vins de les D.O. Empordà, Costers de Segre i Navarra, sidra i txacolí.
L’oli, a les portes de la nova collita, serà de les varietats d’olives argudell de l’Empordà i arbequina, de la Noguera. Així mateix, s’hi podrà tastar i comprar olives grans i farcides, a més de formatges catalans i navarresos. Finalment, hi haurà artesanies de fusta i roba.
També es podrà dur a terme la visita, durant el matí i amb cita prèvia, al parc dels búnquers de Montellà. La línia de búnquers que ressegueix el Pirineu pel costat català es va construir a partir de l’any 1944 com a defensa per a aturar la possible invasió d’algun exèrcit guanyador de la segona Guerra Mundial. Tenien el nom de “Centro de Resistencia” i disposaven de nius de metralladores i de canons antitancs.