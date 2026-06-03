Llívia felicita Paula Blasi pel seu triomf a La Vuelta femenina i a l’Amstel Gold Race

L’Ajuntament de Llívia va organitzar dilluns, a la tarda, un acte de felicitació a la ciclista llivienca Paula Blasi que, recentment, ha guanyat La Vuelta Femenina i l’Amstel Gold Race convertint-se així en la primera esportista catalana i estatal que obté aquest triomf. L’acte, impulsat per la regidoria de Promoció municipal, Turisme, Cultura i Esports, va ser dissenyat en petit comitè, ja que els responsables de la preparació de l’esportista així ho havien sol·licitat, tenint en compte que Blasi es troba a la meitat de la temporada.
Així, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Llívia, hi van ser presents l’homenatjada, més alguns dels regidors del consistori i diferents mitjans de comunicació. La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Llívia, Marta Catasús, va prendre la paraula per a iniciar l’acte i va felicitar l’esportista “de part de tot el consistori. Estem molt contents de tenir-te aquí. Podem dir que part dels mèrits són haver entrenat i recorregut aquestes muntanyes. I volem aprofitar l’acte per a desitjar-te sort pels pròxims reptes com seran la Volta Ciclista a Catalunya i el Tour de France”.
Felicitació amb pastissets del Tour
La celebració municipal va continuar amb la signatura de Blasi al llibre d’honor, que es va mostrar especialment agraïda. En el seu text va deixar palesa la seva admiració i estimació pel territori: «les muntanyes de la Cerdanya i la tranquil·litat de Llívia m’ha permès aconseguir victòries com La Vuelta a Espanya. Llívia és un lloc màgic”.
L’acte va finalitzar amb un gest que arrodonia l’esdeveniment. David Gil, de la pastisseria Gil de Llívia, va oferir els pastissets del Tour de France que ell ha elaborat, conjuntament amb altres dos pastissers catalans —per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Pastissers— dedicats a la cita ciclista d’aquest 2026 i que, com ja se sap, inicia la competició a Catalunya i passarà per la Cerdanya el pròxim 6 de juliol. Serà la tercera etapa, de 196 quilòmetres, amb sortida de Granollers i finalització a Les Angles.