Tot a punt, a la Molina, per a viure tres jornades d’MTB

L’estació de muntanya de La Molina, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, està preparada per a acollir la primera edició del Bike Show MTB La Molina, que se celebrarà els pròxims 5, 6 i 7 de juny -de divendres a diumenge-. L’esdeveniment aixecarà el teló de la temporada d’estiu amb un programa esportiu del més alt nivell competitiu. L’estació es convertirà en l’epicentre de l’MTB amb una àmplia oferta de proves. S’espera una participació amb una gran representació internacional i una oportunitat perfecta per a assistir-hi com a públic i gaudir del millor ciclisme de muntanya.
El Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track decidirà els nous Campions d’Espanya, el divendres, 5 de juny. Aquesta modalitat, que es caracteritza per la seva espectacularitat, dona lloc a curses en què els corredors s’exigeixen al màxim des del primer moment. Un esprint continu que premia qui aguanti millor l’esforç i on l’estratègia, la col·locació i la capacitat de llegir la cursa també són determinants.
A més, aquesta competició serà crucial per a molts corredors, ja que és puntuable per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
El dissabte, 6 de juny, serà el torn de la Copa Catalana BTT Internacional Biking Point. La cursa posarà punt final a la temporada i proclamarà els nous guanyadors de la classificació general. El circuit, de 4,67 quilòmetres de longitud i 143 metres de desnivell positiu, serà un examen exigent per a tothom. El mateix dia tindrà lloc la Super Cup Youth, la plataforma de promoció del nou talent i foment de l’esport, amb circuits XCO adaptats a l’edat dels participants.
Les inscripcions per a totes les proves estan obertes. Inscripcions i informació: https://mtblamolina.com.
Arriba la iXS European Downhill Cup: el DHI com a prova principal
El circuit Comella DH serà l’escenari d’una de les batalles més importants del DHI del continent. La iXS European Downhill Cup s’erigeix com la competició més destacada de l’esdeveniment, amb tres dies d’activitat a pista. A més, la prova afegeix un interès extra en ser Continental Series; és a dir, que s’atorgaran Golden Tickets —bitllets directes a la Copa del Món— als corredors més ràpids.
La primera presa de contacte amb el circuit arribarà divendres, amb el reconeixement a peu del traçat i la primera sessió d’entrenaments lliures. Dissabte hi haurà més entrenaments oficials i les classificatòries, que decidiran l’ordre de sortida de la gran final, que tindrà lloc diumenge.
La prova comptarà amb una gran presència internacional i alguns noms rellevants del DHI, com Antoine Pierron (França), Simen Smestad (Noruega) o Johan Garcin (França); en la categoria femenina, destaquen Abigail Hogie (Estats Units) o Siel Van der Vendel (Bèlgica). Pel que fa als espanyols, destaquen tant Daniel Castellanos com Maria Pomés.
La Molina, una referència consolidada del mountain bike al sud d’Europa
L’estació catalana s’ha consolidat com una de les destinacions de referència per a la pràctica del mountain bike gràcies a unes instal·lacions que combinen esport, natura i diversió al Pirineu Oriental.
El seu Bike Park, el més gran d’Espanya per extensió i un dels més reconeguts del sud d’Europa, ofereix, conjuntament amb els itineraris mixtos, un total de 40 quilòmetres de recorreguts adaptats a diferents disciplines i nivells, incloent-hi circuits de descens, cross country, enduro i zones específiques per a la iniciació.
Entre els seus principals atractius destaquen els seus set traçats de descens, que sumen prop de 18 quilòmetres i més de 2.200 metres de desnivell acumulat, així com un circuit de Cross Country de més d’11 quilòmetres.
L’estació també aposta pel públic familiar amb el Bike Park Kids, un espai amb 3 circuits nous dissenyats perquè els més petits descobreixin la bicicleta de muntanya en un entorn segur i adaptat. Aquest conjunt d’infraestructures, unit a la seva àmplia experiència en l’organització de competicions nacionals i internacionals, converteix La Molina en un escenari idoni per a acollir grans esdeveniments com el Bike Show MTB La Molina i reforça la seva posició com un dels principals referents del ciclisme de muntanya al continent.
Els esdeveniments previstos del 5 al 7 de juny se celebren abans de l’inici de la temporada d’estiu de l’estació, per la qual cosa el Bike Park estarà tancat al turisme. Tot i això, sí que funcionarà el telecadira de Cap de Comella, obert al públic els dies 5, 6 i 7 de juny (de 10.00 a 17.00 h), per a tots aquells que vulguin viure la competició de prop. Els preus seran de 10 € per als adults (de 12 a 65 anys), 5 € el forfet infantil (de 4 a 11 anys) i els veterans majors de 65 anys pagaran 7,5 €.
Per a més informació: https://mtblamolina.com/.