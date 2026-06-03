V Congrés Internacional «L’explotació de la sal. Passat, present i futur» i presentació del número 21 de l’anuari Urgellia

L’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell recorda que, del dijous 4 a diumenge 7 de juny, se celebrabrà el V Congrés Internacional «L’explotació de la sal. Passat, present i futur», a Cardona. Entre altres, s’hi presentaran les comunicacions “Els monestirs del comtat d’Urgell i els recursos salins (900–1200). Estratègies territorials i ramaderia”, de Climent Miró i Tuset; “De Cardona als Pirineus: els camins de l’or blanc”, de Sílvia Ruíz Calle, i “Estudi geogràfic del camí Cardoner en l’entorn de la serra del Cadí”, de Carlos Guàrdia Carbonell. Es pot trobar el programa complet del congrés, així com les condicions d’inscripció, a l’enllaç següent: https://cardonaturisme.cat/activitats/congres/.
Per altra banda, en un altre ordre de coses i a la Seu d’Urgell, aquest divendres, dia 5 de juny, a les 19:00 hores, al Seminari Diocesà d’Urgell, tindrà lloc la presentació del número 21 de l’anuari Urgellia.