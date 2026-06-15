L’IPC del maig se situa en el +4,9%

Segons informa aquest dilluns el Departament d’Estadística del Govern, la variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de maig del 2026 és de +4,9% (abril 2026: +4,8%). Quant a la inflació subjacent incrementa dues dècimes, situant-se al +3,3% (abril 2026: +3,1%).
Aquest mes de maig, la variació mensual és de 0,0% (maig 2025: -0,1%), a causa, principalment, del creixement dels preus del grup “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” i els del grup “Hoteleria i restauració”.