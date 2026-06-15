Andorra defensa el paper clau de les regions de muntanya en l’acció climàtica global

L’ambaixadora per a la cooperació transfronterera, Noelia Souque, ha participat en la reunió dels òrgans subsidiaris de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que aquest cap de setmana s’ha clausurat a Bonn, Alemanya. Souque ha exposat el compromís d’Andorra amb l’acció climàtica internacional, amb especial èmfasi en la transparència, el finançament sostenible i la defensa de les regions de muntanya.
“Les muntanyes no són només víctimes del canvi climàtic: són una part fonamental de la solució. Avui, més que mai, hem d’invertir en les muntanyes si volem assolir els objectius de l’Acord de París”. En la seva intervenció al segon Diàleg d’experts sobre Muntanyes i Canvi Climàtic, l’ambaixadora ha destacat el paper fonamental dels ecosistemes de muntanya com a estabilitzadors del clima i ha advocat per una acció internacional coordinada.
Ha subratllat que els reptes de muntanya estan completament integrats en la planificació climàtica, les polítiques de biodiversitat, la transició energètica i les estratègies de desenvolupament sostenible del Govern. “Andorra ha demostrat un lideratge en matèria de transparència climàtica”, ha assegurat Souque. També ha recordat que el Principat va ser el primer país del món a completar el cicle complet de transparència en el marc del Marc de Transparència Millorat, i el primer a presentar l’Informe biennal de transparència.
En el marc del Diàleg, Andorra ha formulat tres propostes concretes per a enfortir la resposta internacional al canvi climàtic en zones de muntanya: la integració transversal de les muntanyes en tots els instruments del Conveni de les Nacions Unides; la institucionalització d’una plataforma recurrent per al diàleg sobre muntanyes per a garantir-ne el seguiment i la implementació; i la mobilització d’inversions específiques per a muntanyes a través de les institucions financeres internacionals, incloent-hi sistemes de monitoratge, indicadors harmonitzats i mecanismes de prevenció de riscos.
Durant l’estada a Bonn, l’ambaixadora ha liderat un esdeveniment paral·lel sobre el finançament de l’acció climàtica en zones de muntanyes i un diàleg d’alt nivell sobre transparència climàtica. Aquesta setmana s’emmarca en la inèrcia generada per la 7a Reunió Global de l’Aliança per a les muntanyes, celebrada a Andorra, on es va adoptar la Declaració d’Andorra. Junts, la Declaració i el Diàleg de la SB64 demostren la voluntat creixent dels països i socis de muntanya de treballar conjuntament per a enfortir la visibilitat de les muntanyes en l’agenda climàtica mundial.