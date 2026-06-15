Acció Feminista participa en les jornades «Feminismes en Revolta: 1976-2026», a Barcelona

Acció Feminista d’Andorra ha participat en les jornades «Feminismes en Revolta: 1976-2026. 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona«, una gran trobada transfeminista celebrada a Barcelona per a commemorar el mig segle d’aquell esdeveniment històric per al moviment feminista. Les jornades han servit per a fer balanç de la trajectòria del feminisme, reflexionar sobre els reptes actuals davant l’auge dels discursos reaccionaris i traçar estratègies compartides de futur.
En aquest marc, Acció Feminista ha intervingut en una taula dedicada al dret a l’avortament, on ha exposat la situació actual d’aquest dret a Andorra i la necessitat de continuar avançant en la garantia dels drets sexuals i reproductius.