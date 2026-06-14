L’incendi de Ponts ja portaria unes 10 hectàrees cremades

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In: Pirineu
Imatge de quan s’ha iniciat l’incendi (Bombers de la Generalitat)

Més d’una cinquantena de dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant en l’incendi forestal que està cremant, aquesta tarda de diumenge, a la zona de Ponts i que també compta amb la intervenció de mitjans aeris per tal de sufocar el foc l’abans possible. Les flames han arribat a punt com la carena de la muntanya de Sant Pere de Ponts. De moment es desconeixen les causes que haurien originat l’incendi, però hi ha força preocupació en tractar-se d’una àrea amb una gran extensió boscosa.

A banda dels avions de vigilància i atac, els Bombers de la Generalitat s’ha reforçat amb helicòpters bombarders. La intenció és aprofitar al màxim les hores diurnes per a combatre el foc. L’incendi ha provocat que s’hagi de tallar la circulació a la C-14, entre els punts quilomètrics 118 i 124 (s’estan fent desviament a Ponts i Bassella). Protecció Civil demana evitar apropar-se a la zona de l’incendi per a no entorpir la mobilitat i tasques dels equips d’emergència.

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