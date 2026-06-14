La Generalitat abona 736.275 euros dels ajuts directes associats per a oví i cabrum de la PAC 2025

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu avui, divendres, a finals d’aquesta setmana, el pagament de 736.275 € de tres línies d’ajuts associats de la Política agrària comuna (PAC) a 789 beneficiaris del sector oví i cabrum. Les resolucions d’atorgament dels ajuts es trobaran publicades a l’e-tauler i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir del dilluns 15 de juny. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci a l’e-tauler.
|Línies d’ajut directe associat
|Import en euros
|Persones beneficiàries
|Ajut associat a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum de carn
|605.357,00
|590
|Ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra
|59.011,00
|89
|Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva d’oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles
|71.907,00
|110
|Total
|736.275,00
|789
|*Hi ha sol·licitants amb més d’un ajut
Aquests imports corresponen al pagament del 10% del saldo pendent, un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha fixat l’import unitari final per les línies dels ajuts associats agrícoles i ramaders per a la campanya 2025.
Des de desembre de 2025 s’han fet diferents abonaments dels ajuts directes associats per a oví i cabrum de la PAC, inclosos els d’avui, i sol·licitats a través de la DUN 2025, per un import total de 4.235.835,00 euros a un total de 789 beneficiaris.
|Línies d’ajut directe associat
|Import en euros
|Persones beneficiàries
|Ajut associat a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum de carn
|3.432.492,00
|590
|Ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i cabra
|365.104,00
|89
|Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semi extensiva d’oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles
|438.239,00
|110
|Total
|4.235.835,00
|789
|*Hi ha sol·licitants amb més d’un ajut
Durant el mes de juny s’abonarà la resta d’ajuts directes dissociats i ecorègims de la campanya 2025.
Els ajuts directes són els principals ajuts de la política agrària comuna (PAC) gestionats pel Departament quant a volum econòmic i a beneficiaris finals, i representen més del 70% dels fons de la PAC gestionats a Catalunya.