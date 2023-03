Jordi Troguet i Maribel Lafoz, números de la candidatura nacional 9 i 2, respectivament, de Liberals (Liberals)

Liberals vol crear el Dia de la Cultura Andorrana. Així ho ha anunciat la número 2 de la candidatura nacional, Maribel Lafoz, qui ha explicat que aquest dia ha de servir per a “fomentar el sentiment de la nostra identitat”. Des de Liberals no es vol que la cultura andorrana caigui en l’oblit. “Ha de ser un dia amb accions arreu del país a totes les parròquies” amb la participació de les diferents associacions i entitats culturals del país, ha indicat.

En aquest sentit, ha remarcat que és necessari potenciar i acompanyar les noves creacions i produccions culturals d’artistes andorrans per a donar suport al talent local. A més, també ha afegit que es parlarà amb tots els actors i associacions implicades per a escollir la data més idònia per a celebrar aquest dia.

D’altra banda, Lafoz també ha anunciat la voluntat de poder estudiar la creació d’un Museu de l’Esquí al Pas de la Casa. “Cal recordar que l’esquí a Andorra va començar al Pas de la Casa” i, per tant, la ubicació d’aquest museu a aquesta localitat “té molt sentit”, ha declarat. De fet, avui en dia el Pas de la Casa viu principalment del comerç i del turisme, i una gran part és gràcies a l’esquí, ha remarcat Lafoz, i a més, ha comentat que també serviria com a dinamitzador cultural de la zona, la qual “sempre ha estat una mica oblidada”. Quant al museu, la número de la 2 llista nacional ha informat que ja s’ha parlat amb ciutadans que cedirien el seu material antic i restaurat per a exposar-los al museu.

Finalment, des de Liberals també es dona molta importància a la llengua. Per aquest motiu, “és necessari invertir en programes i accions que millorin l’ús social del català”. A més, una de les reivindicacions de Liberals és que el català no pugui caure en l’oblit en el possible acord d’associació amb la Unió Europea i, per tant, s’hauria de poder interlocutar amb Europa amb la llengua d’Andorra.