PS SDP+ vol millorar el transport públic i evitar que projectes constructius quedin a mig fer

La número 2, Elisabet Zoppetti i el cap de llista per Escaldes David Pérez (PS SDP +)

La coalició PS SDP+ aposta per augmentar la freqüència de pas i mantenir la gratuïtat del transport públic. Així ho ha manifestat la número dos de la candidatura territorial d’Escaldes-Engordany, Elisabet Zoppetti, aquest dijous al matí.

“Estem preocupats pel transport públic, no volem que deixi de ser gratuït”, ha manifestat la candidata socialdemòcrata, que creu que s’han de revisar les concessions i alhora que es fixen uns horaris i s’augmenta la freqüència de pas. “No pot ser que la gent arribi a la parada i no sàpiga a quina hora passarà, o no, el bus, ha dit Zoppetti, afegint que és necessari fer-ho “si volem un transport que afavoreixi el medi ambient i sigui sostenible”.

Zoppetti ha fet aquestes declaracions a la plaça de les Pubilles d’Escaldes acompanyada del cap de llista de la parròquia, David Pérez. El lloc ha estat escollit per a mostrar com la mida dels autobusos no s’adapta als carrers i xarxa viària del país, doncs allà es veu clarament com els vehicles provinents de l’avinguda de les Escoles han d’envair el carril contrari per a baixar pel costat del Prat Gran. El fet que els busos siguin massa grans per als carrers dels nuclis urbans del país “suposa molts problemes”, ha dit Zoppetti, explicant que no poden maniobrar i considera que és una qüestió que cal “racionalitzar i arreglar”.





PS i Agrupament Encampadà preveu mesures per a evitar que els projectes constructius quedin a mig fer

La candidatura de PS + Agrupament Encampadà preveu mesures per a evitar que els projectes constructius quedin a mig fer, com és el cas de la Cabeca, on hi ha carrers i fanals des de fa uns anys, però la urbanització ha quedat aturada. Segons ha explicat la número 2 de la candidatura encampadana, Susagna Venable, en el context actual de manca d’habitatge caldria analitzar perquè s’ha aturat l’obra i promoure que la propietat o bé tiri endavant el projecte o bé vengui el terreny perquè algú altre pugui continuar-lo.

“A Encamp ens han promès molts pisos de lloguer i actualment no hi ha cap construcció, les que hi ha son de venda i a uns preus que poca gent hi pot accedir”, ha manifestat Venable, que ha explicat que la candidatura de PS + Agrupament Encampadà preveu mesures per a fomentar el mercat de lloguer, tant de protecció dels llogaters com dels propietaris. En aquest sentit, la candidata encampadana ha exposat que hi ha propietaris que “tenen por” de no cobrar el lloguer o que en acabar-se el contracte es trobin amb el bé malmès. És per això que es preveuen garanties “entrant al pla de l’habitatge que preveiem”.

D’altra banda, Venable també ha explicat que es preveuen mesures perquè la inversió estrangera deixi d’impactar com ho fa en el mercat, com permetre que els forans només puguin comprar un habitatge al país”, assegurant així que els andorrans puguin accedir a l’habitatge.