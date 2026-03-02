Li dona un cop de puny al seu fill menor perquè el noi anava begut

Dissabte a la matinada, al Pas de la Casa, la Policia va detenir un turista de 46 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir el fill menor d’edat, a qui estaven atenent el centre mèdic perquè es trobava en estat d’embriaguesa. Quan els agents van localitzar el pare per a avisar-lo i quan, aquest, va veure l’estat del seu fill, li va donar un cop de puny causant-li una ferida que va necessitar punts de sutura.

Detencions per possessió d’estupefaents

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut tres turistes des de divendres en possessió de drogues. Un d’ells, de 31 anys, accedia al país per la frontera francoandorrana amb 8 pastilles d’èxtasi. A un altre, de 25 anys, se’l va arrestar al Pas de la Casa amb 1 pastilla d’èxtasi i 0,3 grams d’haixix. I el darrer va ser detingut a la frontera del riu Runer amb 0,65 grams de cocaïna i 5,22 d’haixix.

