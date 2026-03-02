El Consell General reuneix les dones electes de totes les institucions públiques per a commemorar el Dia Internacional de la Dona

El Consell General ha acollit l’acte en commemoració del Dia Internacional de la Dona que, per primera vegada en la història, ha aplegat dones electes del Consell General, el Govern i els set comuns a l’hemicicle. L’objectiu de la trobada ha estat reunir les principals figures públiques femenines per a fer valer i destacar el seu paper, tan dintre de les institucions com en la societat, més enllà de sensibilitats, ideologies o espais polítics que cadascuna representa.
La subsíndica general, Sandra Codina, ha estat l’encarregada d’obrir l’acte amb unes paraules per a les participants, destacant que l’hemicicle ha estat “el reflex d’una societat que ha avançat, però que continua avançant”. Durant el seu discurs, Codina ha recordat el llegat històric de les dones andorranes, fent referència a les sufragistes, que van obrir “una porta que ja no s’ha tornat a tancar”. A més, ha aprofitat per a traslladar el missatge que la igualtat “no és una meta que s’assoleix i queda fixada per sempre, sinó una meta constant”.
Declaració Institucional en favor de la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de sexisme
La part central de l’acte ha estat la lectura de la Declaració Institucional en favor de la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de sexisme, un document que s’ha treballat conjuntament entre totes les institucions, recollint diverses sensibilitats, peticions i objectius, posant l’accent en la necessitat d’una “transformació profunda de les estructures”.
Així mateix, un dels punts destacats de la declaració s’ha centrat en l’alerta davant un context social cada cop més polaritzat i l’augment de la violència de gènere en l’àmbit digital, sovint silenciada. En aquest sentit, s’ha remarcat la iniciativa de l’Institut Andorrà de les Dones, amb el suport del Govern, per a impulsar la tipificació d’aquesta violència com a delicte al Codi Penal.
El text recull que “les dones som les principals destinatàries de comentaris degradants i campanyes d’assetjament en línia que tenen per finalitat silenciar-nos”, a més d’exigir la responsabilitat a les plataformes digitals i als algoritmes que fomenten aquestes dinàmiques.
A més, la declaració enumera vuit acords que han de servir com a guia per a l’acció política futura:
. Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit públic i privat.
. Fomentar els entorns segurs, lliures de violència i assetjament.
. Millorar la generació de dades estadístiques desagregades per sexe.
. Impulsar la formació en igualtat en tots els espais de socialització.
. Garantir una conciliació real i una distribució equitativa de responsabilitats.
. Integrar la perspectiva de gènere de manera transversal.
. Reconèixer el lideratge femení i les trajectòries de les dones andorranes.
. Avaluar periòdicament l’impacte de la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones.
La principal conclusió de la Declaració subratlla que una democràcia plena només és possible si és també igualitària, “aquesta declaració és un pas ferm per a construir una Andorra més justa, inclusiva i cohesionada”.
Les encarregades de la lectura de la Declaració han estat, com a representant dels comuns, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas; com a representants del Consell General, les conselleres generals Maria Àngels Aché, Laia Moliné i Berna Coma, i com a representant del Govern, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.