Andorra fa un pas decisiu per al desenvolupament de la recerca i la innovació a nivell europeu

L’Àrea d’innovació Andorra Altitud que tindrà el futur epicentre a CATSA incorporarà dos investigadors d’alt nivell acreditats tant pel Centre de Regulació Genòmica (CRG) com per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), amb seu a Barcelona, que desenvoluparan la seva activitat principalment a Andorra durant un període inicial de tres anys. Els investigadors no només signaran publicacions i projectes en nom de CRG i AR+I, reforçant-ne la visibilitat internacional i la integració entre els dos ecosistemes científics; sinó que la voluntat és desenvolupar solucions que tinguin una viabilitat real en el mercat i siguin aplicables per la ciutadania.
Les dues institucions han formalitzat un conveni específic que activa la fase pilot del Programa de Talent en Genòmica de Muntanya, una iniciativa destinada a impulsar recerca d’excel·lència en genòmica, biodiversitat d’alta muntanya i salut ambiental al Principat. Aquest programa té una voluntat clara de facilitar el retorn al país del talent andorrà.
El director del Centre de Regulació Genòmica (CRG), Luis Serrano, i la gerent d’Andorra Recerca i Innovació (ARI), Marta Domènech, han signat aquest dilluns a la seu de CRG, a Barcelona, l’acord marc de col·laboració per a impulsar iniciatives conjuntes de recerca, innovació i transferència de coneixement, marcant una fita històrica per a la projecció internacional de la ciència. Amb aquesta aliança, el CRG i AR+I consoliden una plataforma científica que integra excel·lència internacional i arrelament territorial, posicionant Andorra com un pol emergent de recerca en genòmica de muntanya amb impacte europeu.
L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, acompanyada del secretari d’Estat d’Empresa i Diversificació Econòmica, Marc Saura; i de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, juntament amb el secretari general de Recerca i Universitats, Oriol Escardíbul, que han tingut l’oportunitat de plantejar futures col·laboracions.
Per a la ministra Marsol, aquest nou conveni representa “l’aposta estratègica de país a través d’un projecte emmarcat en el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica que reforça la voluntat del Govern de convertir la recerca i la innovació en motor de desenvolupament i diversificació de l’economia”. La signatura coincideix amb l’inici del procés per a fer de CATSA el futur centre d’innovació nacional, amb la licitació per a designar l’arquitecte encarregat del projecte de rehabilitació de l’edifici que serà l’epicentre de l’Àrea d’Innovació Andorra Altitud.
La consellera, Núria Montserrat, per la seva banda, ha declarat que “la posada en marxa de la fase Pilot del Programa de Talent en Genòmica de Muntanya fomenta l’intercanvi de talent en la recerca i innovació en biomedicina i biotecnologia, dues àrees estratègiques pel Departament de Recerca i Universitats. Avui encetem un nou escenari d’oportunitats i el foment de la recerca que també impulsarà la coordinació i presentació de projectes conjunts entre ambdues institucions, tant a nivell nacional com internacional, donant compliment a una de les nostres fites de mandat d’esdevenir una de les 50 regions més innovadores d’Europa en l’horitzó 2030”.
El Programa de Talent en Genòmica de Muntanya, que concreta el conveni marc signat avui, no només preveu la incorporació de dos investigadors d’alt nivell amb doble afiliació científica CRG–ARI, contractats per Andorra Recerca i Innovació, que desenvoluparan la seva activitat principalment a Andorra durant un període inicial de tres anys. ARI també proveirà els espais, recursos i suport logístic al país.
El Centre de Recerca Genòmica, per la seva banda, assumirà la direcció científica del programa, facilitarà l’accés a les seves infraestructures i serveis tecnològics d’alta especialització i donarà suport actiu a la captació de finançament competitiu europeu i internacional.
“Aquest programa ens permet atraure talent internacional, generar coneixement d’alt valor afegit i situar Andorra com a laboratori viu d’innovació en genòmica i salut ambiental”, ha destacat Marta Domènech, gerent d’Andorra Recerca i Innovació.
“Geogràficament, som veïns propers, però institucionalment això representa un salt important. La nostra visió a llarg termini inclou la possibilitat d’establir un Institut dedicat a la Genòmica de la Muntanya o, fins i tot, una futura delegació externa del CRG a Andorra”, explica el professor d’investigació ICREA, Luis Serrano, director del Centre de Regulació Genòmica a Barcelona.
La col·laboració connectarà la recerca andorrana amb infraestructures i ecosistemes de dades europeus compartits, facilitant la participació en consorcis internacionals i iniciatives com la Iniciativa Catalana per al Biogenoma de la Terra. Aquesta connexió és especialment rellevant davant l’excepcional biodiversitat pirinenca i l’impacte accelerat del canvi climàtic sobre els ecosistemes de muntanya.
Andorra com a laboratori viu d’innovació genòmica
Situada íntegrament als Pirineus, la combinació d’altituds, microclimes canviants i ecosistemes naturals ben conservats converteixen Andorra en un autèntic “laboratori a l’aire lliure”. Els científics podran estudiar en condicions reals com interactuen la variació ambiental, la biodiversitat i l’activitat humana, generant dades d’alta resolució difícils d’obtenir en altres territoris europeus.
La naturalesa compacta i accessible del país permetrà provar tecnologies genòmiques, sistemes de monitoratge ambiental i solucions basades en la natura en un entorn controlat però ecològicament complex. Aquest enfocament integra la ciència de frontera amb aplicacions pràctiques en àmbits com la biotecnologia verda, la construcció sostenible, el monitoratge ambiental, la salut ambiental i les tecnologies vinculades a sectors estratègics com l’esport o la gestió del territori.
El Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica d’Andorra aposta per àmbits prioritaris d’hiperespecialització com l’esport i la natura com a laboratoris d’innovació, la tecnologia per a la vida i la salut i la construcció sostenible, així com per un model de governança publicoprivada i una inversió progressiva sostinguda en R+D. En aquest context, el Programa de Talent en Genòmica de Muntanya esdevé una peça estratègica per a posicionar Andorra com a clúster emergent de recerca aplicada en entorns de muntanya, alineat amb la voluntat de diversificar l’economia i reforçar-ne la resiliència.