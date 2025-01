L’FC Andorra no acaba de rutllar: 0 a 2 contra el Bilbao Athletic

L’FC Andorra no pot superar el filial del Bilbao a casa (FC Andorra)

L’FC Andorra ha caigut 0 a 2 contra el Bilbao Athletic, conjunt que arribava a l’Estadi Nacional com a penúltim classificat a Primera Federació. Amb aquesta derrota, algunes fonts assenyalen que el càrrec de Ferran Costa a la banqueta tricolor penja d’un fil. El tècnic ha introduït alguns canvis en aquest matx. Val a dir que no ha estat una mala primera meitat de l’Andorra. Cerdà, el millor tricolor aquest diumenge, robava l’esfèrica i feia una “bicicleta” per a enviar la pilota al pal.

L’Andorra tenia dificultats per a combinar, però quan passava la línia de tres quarts, llavors, trobava jugadors més alliberats. Martí Vilà centrava des de l’esquerra, però Manu Nieto no arribava i Álvaro Martín, sí ho feia, encara que la rematada, defectuosa, sortia a fora. Sense gols s’arribava al descans.

Sorprenentment, a la represa, sortia molt millor el Bilbao Athletic. La primera ocasió ha estat molt clara amb una arribada per l’esquerra que no resolia bé Irurita dintre l’àrea.

La segona oportunitat ha estat, primer un xut al pal i, després, Azkune rematava amb el peu tort. Lautaro, de la seva banda, hagués pogut avançar l’Andorra però la rematada ha anat fora. Quedava clar que continua faltant contundència a les àrees.

Els dos gols han arribat deixant sol al jugador més perillós del Bilbao Athletic. Ibon Sánchez ho aprofitava per a fer l’1 a 0. Lautaro per als tricolors tornava a decidir malament i remata de cap fluix a les mans de Santos. En un servei de banda, Ibon Sánchez, es quedava sol, i amb un dos contra un resolia amb qualitat Adrián Pérez.

Ja en l’afegit, Manu Nieto, ha pogut escurçar distàncies des del punt de penal, però ni amb aquestes. Quan l’equip s’ha vist amenaçat se li han vist totes les mancances.