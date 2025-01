Encamp reparteix més de 2.000 racions d’escudella i celebra uns Encants molt participatius

Escudella 2025 a Encamp. Foto: Comú d’Encamp

La plaça de Sant Miquel d’Encamp ha acollit, un any més, una jornada d’èxit participatiu amb l’escudella de Sant Antoni i els Encants. Des de ben aviat, ciutadans, ciutadanes, residents i visitants s’han apropat, en primer lloc, per a viure l’elaboració de l’escudella, i també per a impregnar-se de l’ambient que deixa una de les tradicions més longeves a la parròquia, i l’única que s’ha celebrat ininterrompudament al llarg dels anys.

Amb aquest ambient, s’han tornat a esgotar les existències, repartint més de 2.000 racions d’escudella i, abans, a les 13 hores, s’han celebrat uns Encants molt participatius, en els quals s’han recaptat més de 2.200 euros. La recaptació anirà destinada a Càritas Encamp, una de les entitats solidàries de la parròquia, en un acte que ha tingut la plaça plena de gent encuriosida amb aquesta tradicional aportació de queviures recollida pels manadors, per a ser subhastats en benefici de la comunitat.

La jornada ha comptat també amb la presència dels cònsols d’Encamp, a més dels membres de la corporació comunal i altres figures públiques. El conseller de Cultura, Joan Sans, ha agraït “a tots els voluntaris, padrins, padrines, Comissió de Festes i treballadors comunals, que des de les 3 de la matinada han estat elaborant l’escudella, i sense ells no estaríem avui aquí celebrant aquesta jornada”.

Sans ha assenyalat que “s’han repartit més de 2.000 racions d’escudella”, i ha destacat l’èxit de les novetats que s’han incorporat aquest any amb la venda de tiquets i el proveïment d’envasos individuals fets de material reciclat. Tot plegat ha permès “agilitzar el repartiment i fer un salt en l’àmbit organitzatiu”.

Continuant amb la tradició, pel que fa a l’elaboració, els treballadors comunals, els col·laboradors, les padrines, i els membres de la comissió de festes han estat preparant l’escudella des de les 03:00 de la matinada. A partir de les 13:30 hores, i un cop realitzada la corresponent benedicció de l’escudella per part del mossèn Àlex Vargas, s’ha començat amb el repartiment a tota la població i visitants que s’han apropat fins a la plaça de Sant Miquel.

Molts dels assistents han aprofitat per a gaudir de l’escudella a la mateixa plaça, fent ús de l’espai, amb taules i cadires, que el Comú ha posat a disposició. El Comú d’Encamp, amb l’ajuda de tots els col·laboradors, ha repartit gairebé 3.000 racions d’escudella, algunes destinades per a celíacs, entre Encamp i el Pas de la Casa, en aquesta edició 2025.





Ràdio Andorra protagonista del plat commemoratiu de 2025

El plat commemoratiu de 2025 té com a protagonista l’emblemàtic edifici de Ràdio Andorra. Situat a l’entrada d’Encamp i que, actualment, reformat i recuperat el seu valor patrimonial, acull la seu d’Andorra Turisme i obre les seves portes per a diferents esdeveniments culturals durant tot l’any.