El projecte Aptitude fa els primers passos per a implantar-se a Ordino

Assistents a la xerrada informativa sobre el projecte Aptitude a Ordino (Comú d’Ordino)

Els responsables del projecte Aptitude han fet aquesta setmana una xerrada informativa per a la gent gran a la Casa Pairal d’Ordino. Aquesta iniciativa forma part dels esforços per a començar a implementar el projecte a la parròquia i donar a conèixer els seus beneficis i funcionament. Durant la sessió, els responsables del projecte van explicar com Aptitude contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant un enfocament integral que inclou el seguiment de la salut, la promoció de l’autonomia i la prevenció de situacions de vulnerabilitat.

L’estudi inclou una avaluació de la capacitat intrínseca, que engloba les capacitats físiques, cognitives i psicològiques de les persones grans. Durant les avaluacions s’utilitza l’eina ICOPE, una estratègia de l’Organització Mundial de la Salut dissenyada per a abordar els reptes específics de la gent gran. Aquesta eina permet valorar cinc dominis clau: cognició, estat emocional, funció psicològica i funció sensorial.

Gràcies a aquest estudi, ja en marxa a Canillo, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes-Engordany, s’han pogut identificar situacions de fragilitat en algunes persones grans. En altres parròquies d’Andorra, el projecte Aptitude ja ha demostrat la seva eficàcia amb activitats com tallers de memòria, sessions d’exercici adaptat, formacions sobre nutrició i suport emocional, així com l’acompanyament personalitzat a persones grans amb necessitats específiques. Aquestes accions han permès reforçar els vincles socials i fomentar una vida activa i saludable entre els participants.