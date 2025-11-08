L’FC Andorra és deixa escapar 2 punts a Osca (2-2)

A l’FC Andorra d’Ibai Gómez li han remuntat un 0-2 a favor en els últims minuts a l’Alcoraz, el camp de l’Osca, deixant escapar d’aquesta manera una oportunitat d’or per a reenganxar-se a la lluita pels play-off d’ascens a primera. Els tricolors han entrat molt bé al partit, dominant i fent clares ocasions, com la triple oportunitat que han tingut en el primer quart d’hora de l’encontre. Després, al minut 29, Minsu, i posteriorment, en el 35, Villahermosa, aconseguien dos gols per als del Principat amb les seves respectives dianes. El partit es posava molt de cara, arribant al descans amb el 0-2.
A la segona meitat, Manu Nieto, ha tingut l’oportunitat de fer el tercer en el minut 54. L’equip aragonès, però, s’ho començava a creure després de les múltiples ocasions clares de gol de l’FC Andorra i, en el 68, Luna n’ha tingut una de bona per a escurçar diferències. Tot i això, Olabarrieta ha tornat a tenir una altra gran oportunitat, després d’una gran jugada personal, per a fer el tercer gol tricolor, però qui perdona ho acaba pagant i, en una jugada a pilota aturada, Pulido ha retallat diferències dos minuts després per als locals. En el 88, Óscar Sielva, de penal, feia l’empat de l’Osca. El cop ha estat dur per als d’Ibai Gómez que en els 9 minuts d’afegit que ha indicat l’àrbitre ja no han sabut reaccionar i l’encontre ha acabat amb el 2-2.
Ara els del Principat són onzens, a la zona mitja de la taula, a 3 punts dels play-off d’ascens i a 3 punts del descens. El proper partit de l’FC Andorra serà al Carlos Belmonte, contra l’Albacete, el dissabte 15 de novembre, a les 16 hores.