El BC Andorra viu el seu particular dissabte de resurrecció davant l’Unicaja (98-74)

El pavelló Toni Martí ha viscut una autèntica resurrecció andorrana, amb un gran partit dels del Principat, contra un equip potent com és l’Unicaja de Màlaga d’Ibon Navarro, actualment, un dels millors conjunts de la lliga ACB. El BC Andorra de Joan Plaza ha començat molt encertat, sobretot en el llançament exterior amb 7 triples en el primer quart, amb Stan Okoye i Kyle Kuric que feien aixecar el públic de la “Bombonera” en un primer període que ha acabat amb un 35-21 per als tricolors.
En el segon quart semblava que els andorrans tornaven a repetir episodis d’aquest principi de temporada, amb imprecisions, pèrdues de pilota, dificultats per a trobar cistella i un Unicaja de Màlaga que amb un parcial de 2-14 s’ha posat 37-29, a només 8 punts dels locals. Però, tan sols ha estat un miratge, el bon Andorra del primer quart ha aparegut de nou, la defensa ha tornat a mossegar i la Bombonera ha empès l’equip per a marxar amb un 57-41 al descans.
A la sortida de vestidors, fins i tot, Justin McCoy, que ha acabat amb 11 punts i, Artem Pustovyi, amb 16 punts al final del partit, s’han afegit a la festa amb un molt bon joc. De la seva banda, Aaron Best, que era un altre dels discutits, aquest dissabte ha tornat a tenir un paper força gris i, qui sap, si el seu futur immediat estarà fora d’Andorra. El club podria estar rastrejant el mercat buscant un substitut que sigui un bon canoner. Al tercer període les diferències s’han seguit eixamplant fins arribar al 79-56 en què s’ha arribat a les portes del darrer quart.
A l’últim període, els de Joan Plaza és on han tingut el màxim avantatge del partit amb +30 punts (86-56), amb una Bombonera entregada al seu equip i és que, aquest dissabte, el públic local ha pogut gaudir, per fi, d’una alegria i d’un encontre força tranquil després de molt de temps. Amb el 98-74 s’ha arribat al final del compromís d’avui davant l’Unicaja. Una victòria de prestigi.
Ara, el BC Andorra han sortit de la zona de descens. Amb 2 victòries i 4 derrotes empata amb equips com el Manresa, Bilbao, Breogán, Saragossa o tot un Barça que, demà diumenge, amb el seu matx pendent d’aquesta jornada, juga contra el Bàsquet Girona, rival directe dels tricolors en la lluita per la permanència.
El proper partit del BC Andorra serà el dissabte, 15 de novembre, a les 21 hores, a la pista del Burgos, que només porta una victòria i serà un rival directe per la lluita per la permanència a l’ACB.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (12), Artem Pustovyi (16), Morris Udeze (4), Aaron Best (0), Rafa Luz (6), Stan Okoye (17), Chumi Ortega (4), Justin McCoy (11), Kyle Kuric (11), Rubén Guerrero (11), Yves Pons (6).
Anotadors de l’Unicaja de Màlaga: Tyson Pérez (3), Kendrick Perry (8), Oleg Balcerowski (12), James Webb (10), Tyler Kalinoski (3), Jonathan Barreiro (5), Alberto Díaz (7), Xavier Castañeda (0), N. Djedovic (4), Emir Suleijmanovic (3), Chris Duarte (17), Kim Tillie (2).