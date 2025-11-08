Gran valoració del públic al 23è Festival de Titelles d’Andorra, que en destaca la qualitat de les propostes

La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquesta tarda de dissabte l’última representació del 23è Festival de Titelles d’Andorra, Ànima, posant el punt final a una setmana que ha superat les xifres d’assistència de l’any anterior. L’obra de tancament ha estat La gata que volia canviar la història, de Thomas Noone Dance, un espectacle molt visual, amb titelles de gran format, que transporta el públic a un arbre banyan on la gata, el mussol, el llangardaix i el ratolí intenten conviure malgrat les seves diferències naturals. L’obra transmet un missatge profund sobre confiança, lleialtat i col·laboració en contrast amb les lleis de la naturalesa. L’espectacle ha rebut un gran aplaudiment del públic, que ha reconegut la qualitat artística de l’obra.
El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha valorat molt positivament el desenvolupament del festival, destacant “la bona afluència de públic i les excel·lents valoracions dels espectadors, que han posat de manifest la qualitat de les propostes presentades”. Sans ha anunciat que, de cara al 2026, “es preveu ampliar el festival i incorporar novetats, com una exposició dedicada al món dels titelles, per a continuar enriquint aquesta proposta cultural i apropar-la encara més al públic”.
El conseller també ha subratllat que el festival ha aconseguit trencar amb la idea que els titelles són només per a infants i ha agraït la col·laboració d’Andorra Turisme i de les ambaixades d’Espanya i França, que ha estat clau per a consolidar aquest èxit.
Un recorregut per la setmana de titelles
El festival va arrencar l’1 de novembre amb l’obra inaugural Tumulte, de Blick Théâtre, que va emocionar prop de 200 espectadors amb la seva poètica reflexió sobre el dol i la reconciliació familiar.
Les sessions escolars han aplegat més de 600 infants amb La Tormenta, de Zero en Conducta, i Jo, Tarzan, de Festuc Teatre, que han combinat tendresa, humor i valors, acostant els nens al món màgic dels titelles.
Durant la setmana, La (petita) Moby Dick, de la companyia d’Eudald Ferré, va oferir cinc sessions i va exhaurir totes les entrades. L’espectacle, participatiu i proper, va permetre al públic submergir-se en la història de la balena i resoldre enigmes de manera interactiva. Paral·lelament, la biblioteca comunal d’Encamp va oferir el taller ‘Connectat amb Moby Dick’, una activitat gratuïta complementària a l’obra, que ha permès als infants endinsar-se en el món marítim de les balenes a través de creacions artístiques de dibuix i color, ampliant així l’experiència de l’espectacle.