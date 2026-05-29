L’església de Sant Miquel de la Seu acull la conferència “Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO”

L’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell ha acollit, aquest dijous 29 de maig, la conferència “Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO”, a càrrec de l’historiador i tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Carles Gascón Chopo. La benvinguda i la cloenda de l’acte han anat a càrrec del bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano.
A l’acte hi han assistit el Vicari General i delegat diocesà de patrimoni del bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri; el Representant personal del Copríncep Episcopal, Dr. Eduard Ibáñez; l’ambaixador d’Espanya al Principat d’Andorra, Carlos Pérez-Desoy; l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós; el coordinador del dossier de la candidatura transnacional a Patrimoni de la UNESCO, Joan Reguant; la directora del Museu Diocesà d’Urgell-la Seu d’Urgell, Teresa Font; la subdelegada de patrimoni del bisbat d’Urgell, Àngels Jordana; i la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, Isabel de la Parte.
En la introducció de la conferència, Joan Reguant, ha ofert una mirada històrica i patrimonial sobre l’evolució del conjunt catedralici urgellenc i la seva rellevància dins el projecte de candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Carles Gascón ha fet una visió històrica des dels orígens de la catedral al segle VI fins a l’actualitat, amb un especial accent a la catedral del bisbe Sant Ot.