L’església de Sant Miquel de la Seu acull la conferència “Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO”

El bisbe d'Urgell durant la seva intervenció (Bisbat d'Urgell)
L’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell ha acollit, aquest dijous 29 de maig, la conferència “Últimes notícies de la catedral. Dels orígens visigots a la candidatura UNESCO”, a càrrec de l’historiador i tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Carles Gascón Chopo. La benvinguda i la cloenda de l’acte han anat a càrrec del bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano.

A l’acte hi han assistit el Vicari General i delegat diocesà de patrimoni del bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri; el Representant personal del Copríncep Episcopal, Dr. Eduard Ibáñez; l’ambaixador d’Espanya al Principat d’Andorra, Carlos Pérez-Desoy; l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera; la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós; el coordinador del dossier de la candidatura transnacional a Patrimoni de la UNESCO, Joan Reguant; la directora del Museu Diocesà d’Urgell-la Seu d’Urgell, Teresa Font; la subdelegada de patrimoni del bisbat d’Urgell, Àngels Jordana; i la directora del Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, Isabel de la Parte.

En la introducció de la conferència, Joan Reguant, ha ofert una mirada històrica i patrimonial sobre l’evolució del conjunt catedralici urgellenc i la seva rellevància dins el projecte de candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Carles Gascón ha fet una visió històrica des dels orígens de la catedral al segle VI fins a l’actualitat, amb un especial accent a la catedral del bisbe Sant Ot.

